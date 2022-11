Iker Casillas ha estado en València y, como no ha podido ser de otra forma, ha comido en dos conocidos restaurantes de Quique Dacosta.

Uno de ellos es "Vuelve Carolina", el restaurante ubicado en pleno corazón de València, entre la Plaza del Ayuntamiento y la calle Colón. Aquí, el exfutbolista, comió este miércoles 2 de noviembre y disfrutó de varios entrantes y, sobre todo, una paella valenciana servida en un recipiente rectangular hecho de madera (llamado llanda) y un arroz seco, también servido en llanda, con un bogavante y all i oli de azafrán, cuya disponibilidad en carta es limitada y tiene un precio de 70 euros. "Como no iba a suceder viniendo a Valencia. El Santo en "Vuelve Carolina". Casillas gracias querido. Esta es tu casa en València", escribió el propio Dacosta en sus redes sociales. Respecto a sus gustos por platos típicos valencianos, el ex portero de la Selección Española se atrevió con su primera paella y compartido el resultado final a través de un perfil en redes sociales.

Durante la noche, Iker Casillas también se pasó a cenar a la "Llisa negra", el otro restaurante de Quique Dacosta cuya filosofía es un homenaje al producto, donde le brinda la oportunidad de explorar su sabor y su pureza. "Gracias Iker Casillas por venir a cenar a "Llisa negra", esperamos haberte dado un momento de felicidad, incomparable a los que tú nos has dado siempre", han escrito los responsables de "Llisa negra" en su Instagram. El portero tomó varias gambas rojas de Dénia hervida en agua de mar, varios entrantes y un pescado.