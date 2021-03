'Rocío. Contar la verdad para seguir vida' regresará este próximo domingo a Telecinco con dos nuevos capítulos. Después del éxito y la repercusión social que tuvo en su estreno, 'Sálvame' emitió este pasado jueves un adelanto de los capítulos 2 ('Se nos rompió el amor') y 3 ('Ese hombre') del documental protagonizado por Rocío Carrasco.

En estos dos nuevos capítulos, Rocío ofrecerá su relato sobre momentos de su vida transcurridos entre febrero de 1996 y julio de 1999, como su boda con Antonio David Flores, los embarazos de los dos hijos (Rocío y David) que ambos tuvieron en común, la mudanza de la pareja a Madrid o los rumores publicados en la prensa en torno a su supuesta separación, entre otros. Su testimonio se verá acompañado de imágenes de archivo de televisión y de su propio archivo personal.

El programa de las tardes de Telecinco también ha desvelado este miércoles que la docuserie produccida por La fábrica de la Tele está compuesta por 12 entregas, además el episodio 0 ('Como las alas al viento'), que se vio este pasado domingo.

Lista de episodios de 'Rocío. Contar la verdad para seguir viva'

0: 'Como las alas al viento'

1: 'Como una ola'

2: 'Se nos rompió el amor'

3: 'Ese hombre'

4: 'Muera el amor'

5: 'A que no te vas'

6: 'Quién te crees tú'

7: 'Algo se me fue contigo'

8: 'Miedo'

9: 'Todo se derrumbó dentro de mí'

10: 'Vibro'

11: 'Dejándonos la piel'

12: 'Punto de partida'

Por otro lado, 'Supervivientes' también provocaría importantes cambios en la emisión de los próximos capítulos de 'Rocío. Contar la verdad para seguir viva', ya que, previsiblemente, pasaría a la noche de los miércoles a partir del 14 de abril para dejar su hueco al debate del reality. Por el momento, esta información puede ser susceptible de cambios.

El pasado domingo, el estreno de la docuserie de Rocío Carrasco en Telecinco dejó el pasado domingo en shock a los espectadores. Llorando desconsolada, casi sin poder hablar e hiperventilando, la hija de Rocío Jurado ha relatado el infierno vivido con Antonio David Flores durante su matrimonio y tras su separación. Como se había prometido, Carrasco se abre en canal para hablar de todo lo relativo a su vida que ha callado en los últimos 20 años: "Al principio no podía imaginar que Antonio David iba a ser mi verdugo".

"Cuando me devolvía a los niños en la puerta de la casa, él me increpaba y me insultaba. "Te voy a quitar a los niños, hija de puta. Te van a odiar, voy a hacer que te odien". Esto es lo que me decía (Antonio David) en las tomas de contacto que teníamos tras la separación", recordó Carrasco.