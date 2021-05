Paz Padilla, despedida. Para sorpresa de muchos y hasta de la propia humorista, la productora del programa 'Got Talent' no habría contado con ella para la séptima edición del principal concurso de talentos de Telecinco. Al parecer, la decisión de la productora de 'Got Talent' de no contar de nuevo con la presentadora y humorista habría sorprendido mucho a la andaluza, según ha adelantado en exclusiva la revista Lecturas.

Según fuentes que cita la revista del corazón, Paz Padilla contaba a su círculo cercano que en el programa estaban muy contentos con su trabajo, por lo que el despido de Paz Padilla de 'Got Talent' habría dejado muy tocada a la propia afectada.

La última edición, marcada por la muerte de su marido

Esta última edición emitida comenzó sin Paz Padilla, ya que la andaluza había perdido a su marido pocas semanas antes del inicio de las grabaciones. “Quiero daros las gracias, esto es un regalo. Entendisteis muy bien cómo estaba yo, que necesitaba mi espacio. Me habéis dado cariño, ahora vengo a darlo todo”, confesó Padilla, miembro del jurado de 'Got Talent' al volver a sentarse en la mesa junto a sus compañeros. De hecho, el programa realizó una emotiva muestra de cariño con Padilla. No obstante, según la información de la revista del corazón, este habría sido su último año como jurado.

Rocío Carrasco, nuevo jurado de 'Got Talent' y sustituta de Paz Padilla

La misma revista asegura que Telecinco y la productora del 'talent show' más exitoso de Mediaset barajan incorporar a Rocío Carrasco como nueva juez del espacio, en sustitución de Paz Padilla.