Anoche se emitió la final de la segunda edición del programa 'Mask Singuer: adivina quien canta'. Los personajes Monstruita, Huevo, Erizo y Plátano actuaron para ganarse la máscara dorada y revalidar el puesto de Paz Vega, ganadora de la anterior edición. Finalmente el ganador del programa fue Joaquín Cortés que estaba detrás del personaje Erizo. Entre ellos, sorprendió María Pombo, que se encontraba oculta tras la divertida máscara de huevo. La influencer madrileña dejó atónito al jurado y a los espectadores del programa. El Huevo de ‘Mask Singer’ logró convertirse en el tercer finalista de la segunda edición del programa.

Como no es de extrañar, la instagramer ha compartido con sus millones de seguidores su experiencia en el programa y ha hablado de las reacciones que despierta cuando se pone a cantar en su casa. "VIVAAAAA HUEVO 🥳 Una de las experiencias más divertidas de mi vida sin dudarlo.🥚❤️ Hubiera dejado que me cortaran mi brazo derecho si me llegan a decir que iba a cantar encima de un escenario y que encima se iba a retransmitir en televisión 😂❤️ GRACIAS POR CONTAR CONMIGO @masksingera3 os quiero ❤️ y gracias infinitas a todo el equipo que hay detrás, a los que me enseñaron a entonar😂 , a los que me vestían con tanta paciencia y me desvestían si me hacía pis en el último momento🥚🍳 a los que me daban de comer en los días eternos de grabación, a los que me acompañaban dándome el brazo a paso de tortuga sin saber quién era, del plató al camerino y del camerino al plató, gracias al equipo de baile que lo dio TODO conmigo en el escenario y a todos los que aquí no nombro pero hacéis que esto sea una locura. Me habéis hecho sentir como en casa ❤️ También gracias a mi inseparable que me ha acompañado en esta aventura tan inesperada @danicristirod ", comenta Pombo.