'Cielo rojo sangre', el último pelotazo de terror de Netflix

Aunque las películas de terror siguen llegando a las salas comerciales –‘Un lugar tranquilo 2’, ‘Tiempo’, ‘Escape room 2’ o la nueva versión de ‘Candyman’ escrita por Jordan Peele, anunciada para el 27 de agosto–, parece que Netflix ha encontrado en este género, el único que realmente sobrevive década tras década a los nuevos sistemas de producción y exhibición y al relevo generacional de sus seguidores, un verdadero filón con el que engrosar sus estadísticas. Hace unas semanas fue ‘La calle del terror’, una película dividida en tres partes que evocaba el cine de horror de los 70 y 80. Ahora es una propuesta bien distinta, la producción alemana ‘Cielo rojo sangre’, relato que baraja terrorismo aéreo con una temática del género fantástico que, aceptando las reglas del ‘spoiler’, no vamos a desvelar aquí para quienes se acerquen a la película sin saber nada o poco de ella.

‘Cielo rojo sangre’ se estrenó en Netflix el pasado 23 de julio y ha sido en estos últimos 10 días uno de los grandes éxitos mundiales de la plataforma. Puede que distribuida en sala, en pleno verano, no hubiese tenido la misma aceptación, pero es evidente que las reglas del juego han cambiado –otra cosa es que sea para mejor– y hay que ir aceptándolas. Con todo, no hay género que, junto a la comedia, necesite más de la colectividad que el terror. No es lo mismo ver una película de miedo solo en casa que rodeado de gente en un cine; de ahí el éxito, casi convertido en ‘happening’, de tantas y tantas sesiones en el Festival de Sitges. Tampoco ríe uno igual viendo una comedia en un cine con 50 o 100 personas al lado qué en casa, solo o con un par de amigas o amigos, delante de la tele del comedor. Celebremos que filmes como ‘Cielo rojo sangre’ existan gracias a una plataforma de ‘streaming’, pero no perdamos el mundo de vista: jalearla en el Auditori de Sitges también habría sido sensacional.

Sobre el papel, esta película realizada por Peter Thorwarth y protagonizada por Peri Baumeister, director y actriz poco conocidos fuera del circuito del cine y la televisión alemana, es un relato de terrorismo. Baumeister interpreta a una mujer, joven y aquejada de una extraña enfermedad con cura de lo más complejo, que viaja desde un aeropuerto alemán hasta Nueva York para una cita médica. Le acompaña su hijo pequeño, Elías. En una de las primeras secuencias, el niño llega solo al aeropuerto, factura el equipaje y después llama a su madre. Esta no llega al aeropuerto hasta la noche. Ambos toman el vuelo y al poco tiempo el avión es tomado por un heterogéneo grupo de terroristas que quiere poner en jaque la economía mundial. Hay desde un tipo comprensivo hasta uno completamente psicótico que disfruta golpeando a los pasajeros. Al líder lo encarna Dominic Purcell, actor británico de ascendencia noruega bastante desaparecido desde que entre 2005 y 2009 destacara en la serie ‘Prison break’, donde interpretó al preso a quien su hermano intenta liberar de la cárcel.

La acción arranca unas horas antes, cuando el avión toma tierra en un aeropuerto escocés y el pequeño Elías desciende del aparato sin que nadie sepa que está pasando dentro del mismo. La explicación, a partir de un primer plano del niño con la mirada perdida, nos aclara como un acto de terrorismo, ya de por si terrorífico, se convierte en un original relato de horror en un espacio cerrado y claustrofóbico como es un avión de pasajeros. Los aficionados al género recordarán ‘Serpientes en el avión’. Aquello fue una broma, comparado con esto.