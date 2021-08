En un momento de resurgimiento personal y profesional tras su paso por Supervivientes, Sylvia Pantoja está viviendo un verano de lo más ajetreado en el que, además de promocionar su nuevo single allá donde la requieren, recorre la geografía española con sus éxitos más conocidos.

Evitando por todos los medios pronunciarse sobre los últimos avatares de la vida de Isabel Pantoja - ya que está cansada de que la gente la acuse de aprovecharse de la fama de su prima para ir a los platós de televisión - Sylvia protagonizaba hace unos días un emotivo reencuentro con Luis Rollán en el que no faltaron las lágrimas ni los reproches.

Inseparables hace años, la artista y el colaborador rompieron su amistad después de que éste no invitase a la cantante a su boda para evitar poner en una situación incómoda a Isabel; algo que, como confiesa ahora Sylvia, es agua pasada: "Yo no soy rencorosa. Era como mi hermano. Al principio lo echaba de menos, pero luego te olvidas". "Yo no estoy cerrada a nada, la verdad, en esta vida es muy bonito perdonar y es muy bonito reconocer que todos tenemos errores, todos nos equivocamos", asegura la 'superviviente', dejando una puerta abierta a recuperar su antinua amistad con Rollán: "Retomarlo otra vez es muy bonito y no sé ni tampoco me importa cómo se habrá tomado Isabel Pantoja este reencuentro".

A pesar de no querer saber nada de la tonadillera, no pasa lo mismo con sus hijos, puesto que Sylvia ha confesado en más de una ocasión sus deseos de retomar su relación con Kiko Rivera, por el que siempre ha tenido gran cariño. En cuanto a Isa Pantoja, a la que conoció recientemente en 'La última cena', la artista nos cuenta que "es un encanto y espero verla en otra ocasión o coincidir en otro sitio. Me encantó conocerla. Me gustaría tener relación con ella".

Sin embargo, con Anabel Pantoja ya es otro cantar, ya que ha protagonizado fuertes enfrentamientos con la sobrinísima por su feroz defensa de su tía cuando Sylvia ha acudido como invitada a 'Sálvame' en los últimos tiempos. Tanto es así que la superviviente evita hablar de su prima aunque, sin poder evitarlo, le manda un mensaje que, podemos asegurar, no sentará nada bien a la hija de Bernardo Pantoja: "No digo nada, pero el tiempo pone a todo el mundo en su sitio".