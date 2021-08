Tom Brusse vivió este jueves una agría velada. El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' fue uno de los concursantes de 'La última cena' junto a su expareja, Melyssa Pinto. A mitad de la velada, una persona anónima llamó al programa culinario para poner sobre la mesa las supuestas relaciones del joven con hombres y él no dudó en contestar sin esconderse.

El programa presentado por Paz Padilla contactó con una persona que decía conocer las infidelidades del exconcursante de 'Supervivientes 2021' a sus expresas. Brusse no lo negó, de hecho ya lo ha reconocido en numerosas ocasiones, pero el desconocido que se encontraba tras el teléfono cuestionó por qué no contaba si había mantenido relaciones sexuales con chicos.

Lejos de negarlo, Tom fue muy contundente dejando claro que nadie le importa si esto era cierto: "Hago lo que quiero en mi vida, si quiero estar con hombres chicas, con burros, lo que sea, y ya está si quieren hablar que hablen, que sean valientes", expresó ganándose el apoyo de muchos de los espectadores.

El asunto volvió a ponerse sobre la mesa en la visita del joven al estreno de 'Viva el verano'. Toñi Moreno le preguntó por ello matizando que no era necesario que se justificase, ya que cada uno debe hacer con su vida amorosa lo que quiera.

Brusse no esquivó que le plantearon y contestó rotundamente: "Llevamos con este tema bastante tiempo. ¿Qué más da? Estamos en 2021 y me tengo que justificar con quien me acuesto", expresó. "Me parece fuerte que, a día de hoy, no me pueda acostar con chicos, chicas, o lo que sea", detalló a modo de queja ante los que han rumoreado con ello en programas de televisión.

Isabel Rábago le reprochó que el problema está en si le ha sido fiel a sus parejas, ante lo que Tom reconoció que en su última relación no lo había sido: "Me da igual este tema, no voy a decir si me he acostado con un chico o con una chica", expresó para zanjar la polémica.