Carlos Soler tiene 24 años, pero tiene una experiencia superior a la mayoría de futbolistas de LaLiga. El segundo capitán del Valencia CF fue el invitado estrella de 'La Resistencia' demostró sus tablas ante las cámaras y dejó varias declaraciones y promesas durante la entrevista con el humorista David Broncano.

"En casa no lo sabéis, pero casi no hay programa hoy. Ha fallado todo, hemos empezado tarde la entrevista y Carlos Soler se tenía que ir para no perder un tren. La entrevista casi dura lo mismo en Youtube que toda la grabación. Por un momento, el teatro ha sido la redacción de Charlie Hebdo. Por si os pensabais que esto iba a dejar de ser cutre. Mucho ha tardado el teatro en ponernos en nuestro sitio". Así arrancó el programa David Broncano. Por su parte y como muestra del descontrol de la organización, Soler empezó fuerte: "Yo me creía que me tenía que ir ya a Valencia".

Una celebración 'made in' La Resistencia

El centrocampista de moda de LaLiga regaló una camiseta de España con su dorsal y dos instrumentos al presentador, concretamente una Dolçaina y un Tabaret. Con esto, poco le faltó a Broncano a pedirle que le dedicara un gol imitando el uso de uno de ellos. "Si veis que Carlos Soler marca gol contra el Madrid y se pone a tocar la flauta y el tambor como si le faltase un agua, ya sabéis de dónde viene la celebración. Qué pena que no esté ya Ramos porque el penalti estaba asegurado. Te tengo mucho respeto Courtois, pero espero que te jales un gol de Carlos para que podamos ver la celebración", recordaron desde 'La Resistencia' en redes sociales.

SHOW ME THE BILLETS, PETER pic.twitter.com/MP2sIhkR0p — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) 16 de septiembre de 2021

Precisamente respecto a dicho duelo del curso pasado, Soler recordó su hat-trick. Sobre la posibilidad de volver a lanzar un penalti a Courtois el sábado no quiso desvelar hacia qué lado tocará: "Suelo decidir hacia que lado los lanzo en el último momento, el año pasado estaba 'cagado' cuando tuve que repetir el que había fallado porque Courtois es muy grande y muy bueno, pero una vez marqué ya cogí confianza".

Sobre sus vista a futuro y el foco internacional puesto sobre Soler, el propio jugador declaró que quiere renovar con el Valencia antes de 2023, año en el que termina su contrato.