Arkano no ha dejado de estar en el centro de la polémica desde que entró en MasterChef Celebrity 6 por sus constantes ganas de rapear: en redes sociales, son muchos los memes que se han publicado a lo largo de las últimas dos semanas, pero hoy si el rapero es noticia no es por su actitud, sino por una confesión que ha realizado al diseñador Eduardo Navarrete que ha dejado a sus seguidores con la mandíbula abierta: es bisexual.

El diseñador, compañero de MasterChef Celebrity 6, quiso saber cuál era su verdadera orientación sexual: "pero, entonces en el Tinder, ¿tienes puesto solo chicas?". Arkano ya sabía por donde iba y acogió la pregunta entre risas: "¿qué quieres decir tú?", preguntó el rapero, a lo que Navarrete respondió: "yo nada, solo he oído cosas. Te vi con una bandera y pensé que a lo mejor es bisexual".

Fue en la respuesta a esta reflexión cuando llegó la revelación: "hay cositas. Sí, pero en Tinder tengo puesto solo chicas, la verdad. He hecho de todo, estoy abierto a todo". Arkano no se cierra a nada, y por ello se considera bisexual, pero al menos por ahora, en las aplicaciones para ligar prefiere conocer a mujeres y no a hombres, algo que no implica absolutamente nada y que le convierte en uno de esos artistas que dice libremente su orientación sexual en público.