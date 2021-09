El cómico valenciano Pere Aznar, colaborador del programa 'Late Motiv', confesó a Buenafuente sus problemas con el alcohol durante su sección en el espacio televisivo. Aznar presentó el programa “Assumptes Interns" de À Punt en 2018.

Antes de contar su historia en Movistar+, el valenciano anunció a través de las redes sociales que iba a contar algo importante en el programa.

Lo que cuento esta noche en @LateMotivCero es muy personal. Está hecho desde el respeto, el cariño y la comedia. La semana que viene volverán las cuchufletas, pero hoy necesitaba esto. — Pere Aznar (@pere_aznar) 21 de septiembre de 2021

"He dejado de beber, Andreu, he dejado de churrar, de pimplar, de mamar, de empinar el codo, de remojar el gaznate, le he dicho que sí al Solán de Cabras y que no a Froilán, ese es mi rollo ahora, Andreu”, comenzaba Pere Aznar su entrevista sin dejar de lado la comedia.

El humorista contó que empezó a beber a los 13 años, aunque últimamente no lo hacía para divertirse, sino para evadirse en su día a día, sobre todo a raíz del confinamiento. "Había una especie de comodín de estamos confinados y todo vale. En mi compra semanal entraba mucho alcohol en casa", cuenta el cómico. "No necesitaba amigos ni ningún motivo concreto para beber. Bebía por mi frustración laboral, por la inestabilidad en la pareja, porque no iba la página web de Renfe, o para celebrar que me había puesto los calcetines bien”.

Esto de @pere_aznar es tremendamente honesto. Él necesitaba contarlo y nosotros nos alegramos muchísimo. ¡Un abrazo y salud, Pere! pic.twitter.com/Wp2mLszX2G — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) 21 de septiembre de 2021

El valenciano se iba al bar, donde bebía mientras miraba series en el móvil. "En un año me he estado bebiendo series, pero la putada es que tengo que volver a verlas porque no me acuerdo de nada".

Todo cambió a comienzos del verano pasado, cuando se dio cuenta de que "había entrado en barrena, estaba siendo grave la cosa". "Se lo conté a mi familia, le dije a mi padre que tenía un problema y que estaba dejando de beber, me apoyó mucho”, dijo Pere, que también celebró que dejar el alcohol le había ayudado a perder peso, hasta 14 kilos.

El momento decisivo que le hizo reflexionar fue la muerte de su amigo Charlie, y su visita a “un tanatorio de un pueblo en medio de la nada de Toledo". Según cuenta el humorista, llegó a ponerse nervioso porque no había un bar cerca. Fue entonces cuando se miró al espejo y decidió cambiar.