Nagore Robles es conocida por mostrar su opinión sin cortarse. La presentadora también ha querido hablar de una de las últimas polémicas surgidas y posicionarse en contra de Paz Padilla por las criticadas declaraciones que dio esta misma semana.

En concreto, en un vídeo en redes, la cómica quiso hacer un alegato en contra de las vacunas. La humorista se convirtió en la protagonista del momento con multitud de mensajes tajantes por sus palabras o tirando de humor por su manera de expresarse.

Una de las mujeres conocidas que no ha querido callarse y que ha sido muy crítica al respecto es Nagore Robles, presentadora de Mediaset y colaboradora de programas como 'Secret Story: La casa de los secretos'. Junto a una imagen de una mujer vestida con el atuendo de los sanitarios, la comunicadora y exconcursante de ‘Gran Hermano’ se ha mostrado contundente en su punto de vista sobre los hechos: "Este debería ser su traje, con un cartel bien grande que diga: PERDÓN, SOY UNA BOCAZAS. No debí decir que las vacunas no sirven para nada", ha expresado mediante un escrito.