Terelu Campos ha regresado a 'Sálvame' por la puerta grande, como avanzó en exclusiva Yotele. La comunicadora presenta desde esta misma semana 'Sálvame Lemon Tea', un renovado formato que nace con el objetivo de mejorar la franja de 16:00 a 17:00 e impulsar los datos del tramo 'Naranja'. Unos días después del estreno de este proyecto, en el que comparte plató con María Patiño, ha hablado sobre cómo recibió la oferta y de su continuidad en 'Viva la vida'.

En su blog, Terelu cuenta que recibió una llamada de La Fábrica de la Tele el pasado miércoles, mientras se preparaba para ir a ver la obra de Jorge Javier Vázquez en Madrid. La presentadora desvela que uno de los directores de la productora le dijo lo siguiente: "Te voy a ofrecer algo por enésima vez. Estoy cruzando los dedos para que no me digas que no".

Cuando le explicó que querían que presentara el nuevo 'Sálvame Limón' junto a Patiño, Terelu se quedó "en shock" pero tuvo clara la respuesta: "Le dije que sí". "La propuesta me entusiasmó, pero tenía que consultarlo con la productora y el director de ‘Viva la vida’. No me gusta saltarme la jerarquía de una empresa y lo primero que hago es llamar a Raúl Prieto, director del programa y mi amigo", apunta.

Terelu aclara que podrá compaginar su labor como presentadora con su puesto de colaboradora en el programa de Emma García: "No me puso ningún problema, sino todo lo contrario: me aconseja que lo mire y lo ate bien". Acto seguido se lo comunicó al resto del equipo de Cuarzo: "Todos se alegran por mí y me hablan de su preocupación por que me vaya de ‘Viva la vida’, cosa que no voy a hacer".

Tras aceptar la propuesta, el directivo con el que mantuvo la conversación le comunicó que tenía que hablar con Patiño, pero Terelu estaba convencida de que también iba a aceptar: "Yo sabía que ella no iba a decir que no. Al poco tiempo me dicen que María ha dicho que está encantada de que trabajemos juntas. Con esa buena noticia me voy al estreno de Jorge, con mucha ilusión y con el secreto guardado hasta que las cosas se hagan realidad".