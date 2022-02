'Lo de Évole' regresa a laSexta y por ello la cadena ya ha comenzado a calentar motores con un encuentro entre el presentador y los medios. Durante la rueda de prensa, Jordi Évole ha ido avanzando algunos nombres que componen esta temporada: "Va a ser un descubrimiento en cuanto a personas que no salen mucho en televisión", ha expresado Mario López, director de la cadena.

El programa avanza que van a tener como invitados al exgimnasta Gervasio Deffer, a la cantante Rosa López, el rapero Morad, a la periodista Julia Otero, a la escritora de novela romántica Megan Maxwell, e incluso una reunión con las protagonistas de la mítica 'Belle Époque', entre otros que todavía no han desvelado.

Al hilo de esto, se le ha preguntado a Évole si con este reparto de mujeres intenta poner remedio a las críticas por la escasez de rostros femeninos la pasada temporada, a lo que muy sincero ha entonado el 'mea culpa'. "No es asumible que un programa como el nuestro tenga en diez ediciones a una mujer", ha reconocido. "Hemos hecho lo que se tiene que hacer. No es discriminación positiva, nos interesaron mucho esas historias", ha expresado, para después añadir: "Lo del año pasado no estuvo bien y punto".

El presentador ha ido desgranando un poco alguno de sus encuentros. "La entrevista de Julia Otero me hace mucha ilusión. Ella fue la primera que me dio una entrevista en la facultad", ha expresado. Sobre Rosa afirma que detrás de ella "hay una mujer que lo ha pasado mal". "Es bueno que salga a contar por lo que ha pasado", ha comentado sobre la ganadora del primer 'Operación Triunfo'. Por otro lado, "Morad me dijo que me concedió la entrevista porque entrevisté a Messi", ha revelado con humor.

Sin embargo, llama la atención la reunión de 'Belle Epoque', sobre la que reconoce: "Creíamos que era imposible porque las actrices han crecido". De hecho, también contarán con la presencia de la nuevamente nominada al Óscar Penélope Cruz, parte del reparto de la película de 1992.