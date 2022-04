La escaleta de 'Ya son las ocho' se ha caído por completo este viernes con la última noticia bomba de Marta Riesco. La periodista ha roto en directo con Antonio David Flores, su hasta ahora pareja, después de que le asegurase que no iba a ir a la celebración de su 35 cumpleaños: "He aguantado mucho y no me merecía esto".

"No sé si voy a continuar mi relación. Él no va a venir a mi fiesta de cumpleaños porque tiene otras prioridades. Son demasiados feos, por amor propio no puedo consentirlo", afirmó Riesco en el inicio de esta edición del programa presentado por Sonsoles Ónega en Telecinco.