Cuatro estrenó este miércoles uno de sus formatos más esperados. Varios meses después de emitir su última temporada, este miércoles 20 de abril regresó 'Planeta Calleja'. El programa recibió en su estreno la visita de Silvia Abril, que sorprendió por algunas de las confesiones que lanzó especialmente sobre Andreu Buenafuente.

La humorista explicó cómo es su relación con el presentador catalán: "Nos enfadamos muy poco, a veces me echa bronca y por eso reñimos en alguna ocasión". Además aseguró uno de los temas que más los separan: "Provoco mucha vergüenza ajena a Andreu y a mi hija. Sobre todo en los aeropuertos porque me cambio de silla en los aviones y sé que se pone nervios".

Este asunto le llevó a explicar lo que les ocurrió con un político conocido: "Illa me dijo que el asiento en el que me había puesto era suyo, me cambié al del al lado y también me dijo que estaban ocupados", reconoció.

La actriz de series como 'La que se avecina' explicó también el tipo de persona que es cada uno dentro de su relación: "Él en casa es feliz porque tiene muchas cosas que hacer: preparar su programa, pintar, escribir... Yo en casa no, y le complico la vida generando cosas todo fuera de casa".