La crítica de Monegal: Bertín invita a Feijóo y le hace un traje

Cuenta el cotilleo de la intrahistoria convergente que una vez, un importante ‘conseller’ del pujolismo fue invitado a comer en la mansión de un empresario de las tragaperras. Al concluir la velada entró de pronto un señor, con una cinta métrica, y se puso a tomarle medidas. El empresario se lo aclaró: "He quedado tan satisfecho de nuestro encuentro que le voy a regalar un traje".

¡Ah! Me he acordado de esta anécdota mientras iba viendo a Alberto Núñez Feijóo con Bertín Osborne en ‘Mi casa es la tuya’ (T-5). No ha sido una entrevista, ha sido un Bertín oficiando de sastre haciéndole a Feijóo un hermoso traje. Primero le pespunteó la infancia, resaltando la humildad de sus orígenes en una minúscula pedanía galaica. Le cosió luego un botón de hojalata, para que relumbre en su traje, un punto, un detalle, de su versatilidad ideológica, nada empecinada ni recalcitrante, un botón de textura socialista cuando confesó con orgullo que en 1982 votó a Felipe González. El propio Felipe le dejó grabado un mensaje cariñoso, pero con retranca, en el que le decía: "Tranquilo Feijóo, los pecados de juventud suelen olvidarse. ¡Solo me votaste una vez!". Y Feijóo, también usando la retranca, apostilló: "Es que hoy aquel partido socialista ya no existe, ha mutado". Cuando el sastre Bertín atacaba el entallaje de la prenda, requirió la asistencia del modisto andaluz Moreno Bonilla, y de la expertísima cortadora, maestra de las tijeras, Díaz Ayuso. Ambos le acabaron de ajustar gloriosamente la americana. Y viendo Bertín que la prenda le quedaba como un guante, le dijo a Ayuso: "¡Te veo mucho más contenta con este presidente!". Y ella contestó: "Las cosas pasan por algo". ¡Ah! No concretaron esas ‘cosas’ que en el PP han pasado. La operación pinza contra Casado, diseño de Ayuso y su ‘sherpa’ MAR --con el ‘placet’ de Feijóo y la bendición de Aznar-- no formaba parte del traje. Una lástima. Pero se reforzaron las hombreras con un relleno contundente contra Pedro Sánchez: "Está dejando un país endeudado hasta las cejas y lo que es peor, ¡fracturado!".

Como sastre de la derecha, Bertín no es malo. Por eso le han encargado que le haga el traje televisivo a Feijóo, político muy conocido en Galicia pero que necesita un buen corte, atractivo, para que le conozca toda España. Quizá es una sastrería prematura dado que falta mucho para las elecciones generales. Pero bueno, por si acaso, ahí está el primer traje.