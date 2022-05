'First Dates' recibe diariamente a comensales que tienen las ideas bastantes claras. Este es el caso de Anabel, una cocinera de 51 años procedente de Tortosa (Tarragona), que habló del contraste de personalidades que podría llegar a ser: "Yo visto moderna, llevo tatuajes y soy muy abierta, pero en mi casa soy una ama de casa de las que preparan las zapatillas, el pijamas y que cena a las ocho de la tarde".

Mostrándose sin pelos en la lengua, la sorpresa llegó después de que Anabel le dijese directamente a Lidia Torrent que le preguntase que no le gustaría encontrarse en su cita: "No me gustaría cenar con un Mozo de Esquadra, un Policía o un Guardia Civil. Y hombres con camisa, tampoco. No me gustan y mi personalidad no encajaría con una persona así".

"Cuando veo a un hombre me tiene que apetecer besarlo, sino me apetece, nada. Para mí es más importante un beso que un polvo, así de claro lo digo", afirmó la tarraconense antes de iniciar la velada.

Instantes después, Anabel supo que iba a conocer a Luis, un técnico deportivo de 49 años, que a primera vista no le entró mucho por los ojos: "La primera impresión ha sido negativa. He visto un hombre mayor. Pensaba que se habían equivocado. He dicho: '¿este es para mí?'".

Una vez sentados en la mesa que el restaurante les reservó, lo cierto es que los dos se conocieron un poco más a fondo durante la cena. De hecho, Luis intentó ganarse a Anabel utilizando el humor para hablar de algo muy personal como las lesiones: "Me dedicaba deportes de riesgo porque tenía una lesión cervical, pero ahora juego a la petanca”.

En los últimos minutos de la velada, la primera impresión de Anabel fue determinante en 'La decisión final' de ambos, ya que ninguno de los dos quiso quedar con el otro. "No quiero una segunda cita con Luis porque no somos del mismo rollo", explicó la cocinera tarraconense ante de marcharse del restaurante de 'First Dates'.