La incendiaria opinión de Fran Rivera sobre la falta de camareros ha causado un gran revuelo. El torero y colaborador de 'Espejo Público', que acostumbra a ser muy atrevido en sus declaraciones en el programa, afirmó que "muchas personas prefieren recibir ayudas sociales antes que ponerse a trabajar en una profesión tan dura como la de camarero", tal y como recordó Susanna Griso.

"La que has liado Fran", le dijo la presentadora antes de recordar alguna de sus perlas: "Hay muchas pagas", "la gente no quiere trabajar" o "estamos criando una sociedad inútil" llegó a decir Rivera, lo que ha indignado a numerosos espectadores: "Tengo que decirte que ayer la centralita de Antena 3 estaba casi bloqueada con todas las llamadas de gente que no está de acuerdo contigo", le dijo la presentadora.

"Hay una realidad, que se ve en el campo y la hostelería. Te vas al campo a cualquier producción que se tenga que cosechar a mano y todos son extranjeros. Y, otra realidad es que te pegas un paseo por los establecimientos de Madrid o de Sevilla que es lo que yo conozco, la inmensa mayoría son extranjeros", expresó el tertuliano.

Griso conectó entonces con Jesús Soriano, camarero y autor de la cuenta 'Soy camarero', al que pidió que respondiera "educadamente" a Fran Rivera. Como era de esperar, el invitado dio una respuesta a la falta de camareros muy diferente a lo que expresaba Rivera: "Porque hay explotación laboral y porque en pandemia hubo un momento de reflexión de los camareros, al pedir los ERTES y vieron que cobraban una miseria".