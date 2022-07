El Benidorm Fest 2023 ya tiene fechas: del 29 de enero al 4 de febrero. Y también quien será una de las presentadoras del certamen para elegir al próximo representante de Eurovisión. Mónica Naranjo se suma a la apuesta que hace un año hizo RTVE y que ha relanzado a este cita internacional tras años de incertidumbre. Benidorm volverá a ser el escenario de las tres galas en las que se elegirá al artista que cogerá el testigo de Chanel; eso sí, el certamen mantendrá el mismo sistema de votación que tanta polémica generó el pasado mes de enero.

Así se ha desvelado este martes en la ciudad en la presentación oficial del Benidorm Fest de 2023. Solo ha sido el primer paso para la celebración de este evento que volverá a poner a Benidorm en el mapa. Así, habrá muchas más novedades. Entre ellas, el compositor y músico Nacho Cano será el presidente del jurado profesional que tendrá más presencia internacional; el aforo en las semifinales y la final se aumentará; y habrá entradas a la venta para los "eurofans".

Para que empiece a rodar una nueva edición del evento del que saldrá el próximo representante de España en Eurovisión, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; el alcalde, Toni Pérez; y el presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, han firmado el protocolo general de colaboración entre las tres partes para la organización del evento que volverá a celebrarse a finales de enero. El día 29 de ese mes será el gran "opening"; el martes 31, la primera semifinal; el 2 de febrero la segunda; y el 4 de febrero la gran final, según explicó la directora de comunicación de RTVE, María Eizaguirre, junto a Eva Mora, jefa de la delegación de Eurovisión.

El número de participantes se amplía y serán 16 los elegidos finalmente; ocho de ellos actuarán en una semifinal y los otros ocho en la segunda. La gran final contará con 8 artistas salidos de las dos galas anteriores. Pero no será la única novedad. El evento musical amplía el aforo, aunque Eizaguirre indicó que aún se está estudiando cuál será el número final de asistentes por los técnicos y desvelaron que el escenario de esta edición va a ser "espectacular". Lo que sí está claro es que este año habrán entradas a la venta desde 20 euros a 60 euros.

Todas estas novedades se desvelaron en un acto en el paseo Tamarindos con el "sky line" de Benidorm de fondo. Un lugar emblemático donde además la playa se convirtió en protagonista desde donde los bañistas corearon a los asistentes, entre ellos, Chanel, la última representante de España en Eurovisión y ganadora del Benidorm Fest 2022, que estaba acompañada por sus bailarines.

Al escenario subió también Nacho Cano. Él será el nuevo presidente del jurado profesional en las galas quien, además, según avanzaron desde RTVE, crecerá en presencia internacional con la presencia de Christer Björkman. Así, el sistema de votación se mantiene como el de 2022 a pesar de la polémica que generó en su momento. El 50% de los votos lo determinará un jurado profesional; y el 50% restante saldrá de la opinión del público. La mitad de este último porcentaje la determinará el "televoto" y la otra mitad se fijará por jurado demoscópico.

La presentadora ya anunciada, Mónica Naranjo, no estuvo presente en Benidorm pero sí por vídeo llamada: "Esta edición será más fuerte y más potente". Las "actuaciones y futuros representantes serán espectaculares", tanto como para que "tarde o temprano" España gane Eurovisión, festival del que, en sus palabras, ha vuelto a "enamorarse" gracias al Benidorm Fest.

Naranjo protagonizó un momento emotivo con Chanel: "Te quiero", se dijeron ambas. La última ganadora del Benidorm Fest se mostró emocionada de volver a Benidorm: "Siento muchas cosas. Han pasado un montón de cosas, buenas y malas, me quedo con todas". Y añadió que "me quedo con pisar Benidorm y venir con el coche y verlo de noche. Pensar que hace poco estábamos aquí y cómo han cambiado las cosas". La cantante indicó que "no voy a tener palabras de agradecimiento en mi vida" para todo lo que está viviendo. Y sobre una posible participación de nuevo en el Benidorm Fest apuntó que "nunca digas nunca pero es algo que tienen que vivir artistas que quieran. Y que mejor que dejar el sitio".

Así animó a aquellos a los que en la cabeza les ronda presentarse: "Si le vibra presentarse que lo hagan. Que no tengan miedo. Que el miedo paraliza. Que de los cobardes no se ha escrito na'". El acto acabó con la actuación de Andrei, el representante de Rumanía en Eurovisión, con su tema "Llámame".

El éxito del Benidorm Fest

Tras la firma del protocolo de colaboración, el presidente de la Generalitat Ximo Puig aseguró que la primera edición superó las expectativas y "nuestros sueños iniciales"; se constató como una "gran operación" para "la música, para Benidorm, para la Generalitat y para RTVE". Pero además fue "una palanca enorme para los participantes". Sobre la edición de 2023, se ha mostrado convencido de que será "inolvidable".

Por su parte, el alcalde Toni Pérez resaltó que en un momento complicado por la pandemia "la ilusión volvió" en "una apuesta muy fuerte y muy valiente" que ha sido "un éxito" tras la "alianza" trabada con RTVE y la Generalitat para lanzar "una marca nueva". La que tiene "toda la esencia de lo que una ciudad y un destino turístico reconocido internacionalmente" como Benidorm "ha hecho por la cultura y por la música". Pérez tuvo un mensaje además para Chanel: "Querida Chanel, de tu éxito proyectamos al Benidorm Fest. De Benidorm Fest a Eurovisión y de Eurovisión, contigo, al mundo".

El presidente de RTVE, a su vez, ha señalado que con el Benidorm Fest se logró "llamar la atención internacional con el formato de selección" e implicar "a millones de jóvenes" con el festival y con Eurovisión, que alcanzó "un récord de audiencia" sin precedentes en los últimos años. Además, ha destacado que se ha conseguido generar "un movimiento" en torno a Eurovisión que congrega a todos los públicos, "desde los mayores a los jóvenes".