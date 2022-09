Jorge Javier Vázquez regresará de sus vacaciones el próximo lunes, 19 de septiembre. Sin embargo, este viernes ha intervenido en 'Sálvame' a través de una videollamada en la que se ha mostrado más vulnerable que nunca. Muy emocionado y con lágrimas en los ojos, el presentador de Telecinco ha confesado que ha atravesado uno de los peores años de su vida.

"Tengo muchísimas ganas de estar con vosotros. Es el primer año en mucho tiempo que tengo ganas de volver a trabajar", comenzaba diciendo Jorge Javier al tiempo que, para sorpresa de los colaboradores, se le quebraba la voz.

"Os quiero contar muchas cosas. He pasado uno de los años más complicados de mi vida. No sabía que se podía vivir con tanto dolor, que se podía vivir con tan pocas ganas. He necesitado irme un mes y medio para reencontrarme y volver a ser el que era antes", ha confesado el presentador, que según ha contado, se ha enfrentado al dolor por la pérdida de su amiga Mila Ximénez con ayuda profesional: "La solución pasa por aceptar al dolor y mirarlo cara a cara".

"Fíjate si he cambiado que tengo ganas de daros un abrazo a cada uno", ha apuntado el presentador, que por otro lado, ha avanzado que el lunes compartirá una noticia "muy importante" para él: "Me provoca muchísima ilusión, es algo que me ha ayudado a salir adelante y a valorar todo lo que tengo".

Jorge Javier ha afirmado que va a regresar a 'Sálvame' como una persona nueva tras sus vacaciones: "Me siento muy tranquilo, muy en paz y dispuesto a disfrutar de la vida que tengo. Quiero recuperar a gente y con mi familia, que la había dejado un poco de lado".

Jorge Javier presentará 'En el nombre de Rocío'

Además de volver a 'Sálvame', Jorge Javier también se pondrá al frente de las nuevas entregas de 'En el nombre de Rocío', que hasta ahora había contado con Sandra Barneda a los mandos.

La presentadora se centrará en su labor al frente de los debates de la quinta edición de ‘La isla de las tentaciones’, cuyo estreno está previsto para los próximos días.