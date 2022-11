Madre coraje, bióloga, actriz, personaje en la mítica serie "El Equipo A" y la niñera más explosiva de toda una generación. Ana Obregón es muchas cosas, pero hay algo que no es y de lo que, sin embargo, tuvo que dar explicaciones en una comisaría de Beverly Hills. La actriz y presentadora visitó el plató de 'La Gran Confusión' y ante la atónita mirada de Javier Sardá y miles de espectadores, contó una anécdota de esas que uno no sabe si reír o llorar.

Ana Obregón hizo un repaso en el programa de TVE de su vida profesional contando algunas de las anécdotas más curiosas que ha vivido a lo largo de su exitosa carrera como actriz. Entre las diferentes experiencias, la Obregón recordó sus famosas duchas en el programa que presentó junto a Ramón García, “¿Qué apostamos”. La actriz se quejó de que el agua estaba muy fría y de que el presentador nunca quería ducharse, por lo que siempre era ella la elegida para mojarse entre las mamparas.

Pero si hay una historia que sorprendió a los telespectadores y al propio Sardá, esa fue la anécdota de la detención de Ana Obregón en Los Ángeles. "Me detuvieron en Los Ángeles porque me confundieron con una prostituta", empezó a contar Ana Obregón. Un titular que podría enganchar a cualquiera, mucho más si lo cuenta una de las mujeres más famosas de nuestro país.

Tal y como explicó la bióloga, el suceso ocurrió cuando se encontraba en Estados Unidos rodando la serie "El equipo A". Mientras se encontraba en un descanso, la actriz recibió una llamada de su representante. "Me dice que Tom Cruise va a rodar una película y quería una actriz sin acento, que le daba igual que fuese de Italia, de España...", continúa explicando Ana.

Ni corta ni perezosa la Obregón decidió presentarse a la prueba con mucha ilusión, pero las cosas se torcieron. La productora del casting pedía que las aspirantes al papel llevaran una vestimenta provocativa para era el personaje que debían encarnar en la película. Por lo que la actriz se vistió con uno de sus looks más explosivos y acudió al casting que se realizaba en el centro de Los Ángeles.

La ilusión y el deseo de conseguir el papel llevó a la Obregón a llegar media hora antes de la prueba y decidió dar un paso por la zona para hacer tiempo. Pero Ana no había tenido en cuenta que se trataba de un lugar donde habitualmente se ejercía la prostitución y, mientras esperaba, la actriz sintió que un coche patrulla de la policía la iba siguiendo.

Pero la historia de Ana Obregón no acaba aquí. "Se para y me dice 'no puedes trabajar aquí'. Yo le dije que era actriz y que iba a un casting pero me metieron en el coche. Acabé en la comisaria de Beverly Hills y allí llamé a mi 'repre'", explicó la presentadora.

Como no podía ser de otra forma, la historia acabó en final feliz y gracias a su representante y las comprobaciones de la policía, Ana Obregón quedó libre y sin cargos. Pero, tal y como recordó la protagonista en el programa de TVE, la situación, durante unas horas, amenazó con convertirse en dramática.

Con su desparpajo habitual Ana Obregón concluyó: "¡Encima no me dieron el papel!". Además, la bióloga explicó que ahora lo cuenta con tranquilidad pero se entiende que la actriz pasara mucho apuro en aquella situación. Sobre todo, sin ser ella nada de eso.