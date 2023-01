La crítica de Monegal: Los dedos de la pianista fluyen sobre las teclas

Decía Julia Otero al inicio del estreno de ‘Días de tele’ (TVE-1), en un gesto de simpática complicidad con los profesionales del medio televisivo: "Espero que no se me haya olvidado cómo se hace esto. ¡Tiempo he tenido!".

¡Ah! No solo no se le ha olvidado. Nos ha enseñado que sigue dominando el plató, cautivando a la audiencia, y haciendo posible que un programa que dura más de dos horas fluya como fluyen los dedos de una buena pianista sobre las teclas. Elegante, sin perder la sonrisa, repartiendo magistralmente el juego, dando entrada a diversos colaboradores, aprovechando también el frondoso archivo de TVE, Julia abordó en esta primera entrega el peliagudo tema de las noticias falsas, o sea, cuando nos bombardean con bulos y nos los cuelan. Evitó sacar ejemplos concretos de cuando es la propia tele la que, siguiendo consignas, nos intenta colar una falsedad o una intoxicación. Eso en TVE –y en cualquier otra tele pública– sería terreno pantanoso. Pero Julia, que detrás de su sonrisa siempre tiene en la recámara una sabia y punzante intención, nos decía mirándonos a los ojos: «Nunca se ha mentido tanto, y nunca ha habido tanta gente dispuesta a creérselo». Efectivamente. Fue muy oportuno, en este universo del embuste y de lo ‘fake’, que El Pequeño Nicolás, un notable y famoso embaucador moderno, fuese precisamente uno de los invitados de Julia Otero. ¿Cómo es posible que un chico de 15 años pudiera meterse en los cenáculos políticos y hasta en los entornos de los servicios secretos?, le preguntaba ella. Y él contestó: "A los 15 años era director de una discoteca. Cada fin de semana movía más de 1.000 jóvenes. Eso lo vieron los políticos, los partidos, y me dijeron que me necesitaban porque tenían que llenar los autobuses con gente joven". ¡Ah! Los partidos necesitan ganado tierno para llenar sus mítines y dar la sensación de que el futuro va con ellos. Qué hermoso. En el caso de este joven parece que el partido era el PP, presentando incluso ilustres sesiones en la Fundación FAES, y con Aznar a su vera. El contenido de este primer ‘Días de tele’ hizo un 11,5% de ‘share’, dos puntos por encima de la media de la cadena. O sea, un acierto. En cuanto al continente, permítanme este arpegio: Julia lleva 16 años muy sobresalientes en el imperio Atresmedia (Radio Onda Cero), pero su regreso a la tele ha sido en TVE. Meditemos.