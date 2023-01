La segunda edición de 'Una voce per San Marino' también podría tener presencia española. Después de que Cristina Ramos fue una de las candidatas el año pasado, Verónica Romero también probará suerte y se presentará a la audiciones con las que la cadena pública de la serenísima república elegirá a su nueva candidatura en el Festival de Eurovisión.

La finalista de la primera y mítica edición de 'Operación Triunfo' ya ha superado la primera fase del proceso de elección en la que han participado más de 1000 artistas de más de 31 países. Ahora, Romero se trasladará a San Marino para la siguiente ronda presencial, que tendrá lugar del 20 al 21 y del 23 al 29 de enero.

Si sigue adelante en las audiciones, Verónica Romero podría formar parte de una de las cinco galas semifinales, además de la repesca. La preselección acabará el próximo sábado 25 de febrero con una gran final en la que saldrá el ganador y el representante de San Marino en Eurovisión 2023.

Verónica Romero intentará llevar la bandera de San Marino con un tema titulado 'Army of One'. Tal y como recoge el portal FormulaTV, se trata de himno de rock está producido por David Jacobsen y compuesto por Romero junto a Phil Collen, guitarrista de la mítica banda Def Leppard, y C. J. Vanston.

Cabe recordar que Verónica Romero todavía tiene una deuda pendiente con el Festival de Eurovisión, que quiere saldar este año con su posible participación en 'Una voce per San Marino'. Después de proclamarse finalista de 'OT 1', la artista no fue al certamen europeo en 2002 como integrante del coro de 'Europe's living a celebration', a pesar de que la propio Rosa López quiso que fuese.