'La voz kids' arrancó su nueva edición en Antena 3 con una ausencia que llamó la atención a muchos espectadores. Además de liderar en su primer duelo contra 'Got Talent: All-Stars', el talent infantil arrancó su fase de audiciones a ciegas con la destacada ausencia de David Bisbal, que fue sustituido durante aquella noche por Pablo López.

En el inicio de esta entrega, Bisbal envió un mensaje a Aitana después de que sus compañeros se sorprendiesen que no estuviese y segundos antes de que el cantante malagueño apareciese en el plató del programa: “Por primera vez me he perdido el inicio de 'La Voz Kids', pero le he pedido ayuda a un gran amigo que sin ninguna duda siempre ha tenido muy buena conexión conmigo y es un tío espectacular".

"Estoy aquí porque Bisbal me pidió que estuviera aquí sustituyéndolo y creo que es un gesto de confianza absoluta. Que te pidan venir a 'La voz kids' es un regalo, así que agradecido a David”, explicó Pablo López. “Al principio, no nos ha hecho gracia porque hemos pensado: 'otra vez hemos perdido', pero a Pablo le queremos un montón y le tengo en mi corazón”, aseguró Aitana entre bromas.

Para ser más exactos, la ausencia del artista almeriense en esta primera entrega de 'La voz kids' se debió a motivos de salud. Tal y como Vertele informó hace varias semanas, David Bisbal se encontraba enfermo en el inicio de las grabaciones del talent, lo que le impidió estar en esta primera jornada.

Al no poderse cambiar el día de las grabación debido a la exigente producción del espacio, la productora mantuvo el plan previsto, recurriendo a Pablo López, uno de los rostros habituales del programa en sus diferentes versiones y ganador de la última edición 'Kids' junto a Pol Calvo.

Durante su suplencia a David Bisbal, López escogió a los dos primeros talents para su equipo en esta primera entrega de la nueva entrega de 'La voz kids': Rubén Franco y Andriy Golovnyuk.