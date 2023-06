Pocholo Martínez-Bordiú ha retomado su relación con la televisión. Después de participar en espacios como 'El camino a casa' o 'Supervivientes', que hace unas semanas le permitió viajar a Honduras para darle una sorpresa a su sobrino Bosco, durante la noche de ayer visitó 'Mi casa es la tuya' para charlar con Bertín Osborne sobre sus vivencias.

Durante la conversación, el presentador quiso que su invitado aclarara cuál es su verdadero parentesco con Franco. "Hay gente que todavía piensa que eres su nieto", planteó Bertín ante Pocholo, que no dudó en bromear sobre este asunto: "Cuando me dicen eso digo que soy hijo de Franco no reconocido".

"La gente, con el runrún este de Franco... Será porque no se han leído nunca un libro, porque es facilísimo saberlo", apuntó en tono más serio para, seguidamente, explicar cuál era su verdadera relación con el dictador: "Mi padre tenía un hermano que se llamaba Cristóbal Martínez-Bordiú, un buen médico, que se casó con la hija de Franco".

"Entonces mi tío era el yerno", explicó Pocholo, cuyos primos sí son nietos de Franco. Por otro lado, reconoció que no le molesta la confusión porque es algo que tiene "superasumido", aunque lamentó que pueda afectarle a su sobrino: "Cuando sale el pobre Bosco en televisión y hay quien dice que es franquista y tal... ¡Pero si tiene 20 años! No ha conocido nada, pobrecito".

En cuanto a su apellido, aseguró que nunca le ha perjudicado "porque lo llevo con sinceridad y honradez". "Pero el rollito este de Franco y tal... Me entraba por un lado y me salía por otro. Alguna hostia me he llevado de pequeño en el colegio, pero poco más", aseguró en el programa de Telecinco.