'Sálvame' a Netflix y 'OT' a Amazon Prime: el 'streaming' se merienda a la tele de toda la vida

Las plataformas de contenidos audiovisuales en 'streaming' siguen ganando terreno a la televisión lineal. Aunque en un primer momento apostaron por la producción y oferta de series, las aplicaciones poco a poco han abierto su catálogo a formatos como los 'realities' y los concursos, que hasta ahora todavía eran un producto más reservado a la pequeña pantalla. 'Operación Triunfo', 'Sálvame' y la nueva edición de 'Humor amarillo' ya se alejan del espacio tradicional y se ganan una segunda vida en las nuevas ventanas de emisión. ¿Está la nueva televisión fagocitando a la de toda la vida?

Los datos de consumo de Kantar confirman que los niveles de audiencia en la televisión convencional están marcando mínimos históricos en los últimos meses. "Los ciudadanos tenemos ahora alternativas que no existían hace unos años a las cuales podemos dedicar nuestro tiempo de ocio y entretenimiento. Entre estas opciones están las plataformas, que sustituyen algunas de las funciones que había hecho tradicionalmente la televisión para algunos grupos sociales", explica Reinald Besalú, director adjunto del Observatorio de la Producción Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra.

Sin embargo, los expertos advierten que estos informes no reproducen los datos de consumo de pantallas audiovisuales fuera del entorno de las cadenas tradicionales. "Hay que distinguir entre el consumo de televisión convencional y el consumo de televisión como aparato, que incluye además todas las plataformas de 'streaming', canales de vídeo y juegos. El tradicional desciende a un ritmo vertiginoso, pero el total se mantiene estable", indica José Manuel Eleta, adjunto a la Dirección de Barlovento Comunicación.

Consumo digital

En este sentido, en el consumo digital "el crecimiento es clamoroso, como lo son todos los nuevos fenómenos televisivos, entre otros los 'fast', 'Free Advertising Support Television' --los nuevos canales de contenidos en línea gratis--", apunta Pablo Romero, director general de Runtime, nueva plataforma de cine y series gratuita con canales 'fast'.

Las plataformas sustituyen algunas de las funciones que había hecho tradicionalmente la televisión" Reinald Besalú - Director adjunto del Observatorio de la Producción Audiovisual de la UPF

El cambio de paradigma en uso de la televisión viene vinculado al relevo de audiencia generacional. La emisión tradicional no consigue enganchar a los públicos más jóvenes, que prefieren visualizar contenidos a través de sus propios dispositivos portátiles, e intenta renovarse a través del lanzamiento de sus propias aplicaciones, como RTVE, Atresplayer o Mitele, que coexisten con Netflix, HBO Max y Disney+, entre otros.

Creación de una marca

'Operación Triunfo' estrenará su edición de 2023 de la mano de Amazon Prime Video después de las tres últimas entregas a cargo de RTVE. Según Romero, este programa va más allá de la "fisonomía de su distribuidor" y ya se ha convertido en un nombre propio. "Lo bueno de las marcas es que migran a los nuevos entornos, y ahora el éxito y crecimiento está en el mundo digital, de ahí su presencia", explica. Sin embargo, el hecho de que hayan apostado por una plataforma de pago podría "entrar en contradicción con la naturaleza de sus productos" ya que son formatos que "exigen canales lineales para triunfar".

Por su parte, el director adjunto del Observatorio de la UPF sostiene esta teoría y valora que el objetivo de Prime Video con la incorporación de 'OT' a su parrilla es "apropiarse de un nombre que televisivamente en España es reconocido y hacerse un hueco de marca en el mercado español, con independencia de si funciona bien o mal". Una manera de estar presente en las mentes de los consumidores.

Migración a las plataformas

El regreso de 'OT' a Televisión Española en 2017 supuso una revolución digital, registró el mayor consumo de un formato televisivo a través de las redes sociales y YouTube, y demostró su potencial a través de los nuevos formatos. "Cuando terminó la edición de 2020 y RTVE tenía sus dudas --respecto a la renovación del programa--, nosotros vimos que 'OT' tenía más futuro en el mundo digital que en el lineal", apunta Tinet Rubira, director general de Gestmusic, productora del 'show'.

Gestmusic ofrece a Prime Video un formato que el espectador ya conoce. "Durante mucho tiempo las plataformas han gastado su dinero en publicitar sus contenidos para que la gente se suscriba. Cuando tienes un contenido que está en la memoria colectiva de todo un país, ya no tienes que gastar tanta energía en venderlo", explica el directivo.

Muchas plataformas se fijan en grandes formatos y marcas que están en la memoria de todo el mundo" Tinet Rubira - Director general de Gestmusic

El creador de formatos televisivos considera que esta es una de las razones por las que ahora "muchas plataformas se fijan en estos grandes formatos y marcas que están en la memoria de todo el mundo". De esta manera, "una parte importante de la venta de tu contenido ya está hecha" y las personas que quieren disfrutar de esos programas no tienen más remedio que acudir a las aplicaciones correspondientes para poder hacerlo.

Último grupo de edad

El programa ‘Sálvame’, dirigido a un público más adulto que todavía tiene un consumo elevado de la televisión tradicional, da el salto a Netflix tras su salida de Telecinco. ¿Qué pasará con aquellos mayores de 65 años que todavía prefieren sentarse en el sofá y rastrear a través de los distintos canales? “El hecho de poner ‘Sálvame’ en Netflix no pretende rejuvenecer la audiencia de la plataforma, sino que es una manera de, en un momento en el cual las plataformas ya están muy integradas en la cultura comunicativa española, ver si consiguen que estas personas mayores que son las últimas que iban a hacer el salto lo acaban de hacer”, manifiesta Besalú.

Sin embargo, no se puede saber a ciencia cierta cómo terminará funcionando el nuevo programa en las plataformas: “Es un experimento para ver qué pueden sacar de ahí”. Eso sí, los expertos tienen claro que a la multinacional "no le ha supuesto un gran coste" y "no ha depositado muchas expectativas" en el resultado.

Revertir los datos

Besalú considera que volver a los índices de consumo lineal "no es posible" ya que la sociedad se encuentra en otro paradigma. "El consumo es parecido al de hace unos años porque el interés de la gente por la información, los deportes y las series sigue existiendo, lo que pasa es que se reparte en otras pantallas que no están bien medidas", aclara el profesor. Por su parte, Joan Corbella, director del Observatori de la Producció Audiovisual de la UPF, apuesta por que los canales de televisión tradicionales se diferencien del resto y se reinventen.

La migración de los 'realities' y concursos a las plataformas de 'streaming' también tiene detrás una cuestión económica. Las televisiones han visto reducidos sus ingresos por publicidad y no pueden permitirse programas de la misma dimensión que hace unos años. Sin embargo, las plataformas, acostumbradas a invertir grandes cantidades de dinero en sus series, observan que estos productos son más asequibles y a su vez pueden "generar un ruido muy grande y atraer un público nuevo", apunta el director.

"De paso consiguen acorralar a los operadores de televisión tradicional cada vez más. Les van quitando el terreno con las series, programas y ‘realities’ y les dejan un margen de maniobra cada vez más pequeño. Es una manera de ir eliminando competidores y quedarse ellos el futuro de la televisión”, concluye el profesor de la universidad catalana.