Mario Vaquerizo ha visitado el podcast 'El sentido de la birra', donde el propio integrante de las Nancy Rubias ha respondido a la polémica que tuvo junto a su mujer con Jorge Javier Vázquez hace ya cuatro meses. El presentador de Telecinco envió una dura carta a la pareja por la deriva política que estaban atravesando, algo que no gustaba nada al comunicador.

Al ser preguntado por el televisivo, Mario Vaquerizo no ha dudado en aclarar el asunto: "Jorge puede tener su opinión. ¿Quién soy yo para decir que Jorge Javier no opine? Yo lo respeto, otra cosa es que lo comparta. Pero Jorge Javier, no me conoce", afirmó el marido de Alaska durante la entrevista.

Cabe recordar que Jorge Javier Vázquez se había sentido sumamente decepcionado con el lado político que habían eleigo y por "compadrear de una manera tan descarada con representantes de un partido que se opone a la consecución de derechos y libertades que tengan que ver con las mujeres y el colectivo LGTBI+: aborto, matrimonio trans...", aseguró en el entonces 'Sálvame'.

"¿Por qué te he decepcionado? La decepción está en ti, no en mí", contestó Mario Vaquerizo, confesando que su relación no va más allá de lo profesional: "Realmente no nos conocemos, hemos compartido programas donde me he divertido un montón". Por último el líder de las Nancys Rubias ha lanzado este mensaje a los seguidores del conocido podcast: "Yo no tengo ningún problema con Jorge Javier, pero me da igual lo que piense. Me preocupa la pérdida de seres queridos y quedarme calvo".

El final de 'Sálvame' también ha tenido su protagonismo y el 'celebrity' ha hablado alto y claro sobre el tema en cuestión: "Sigo reivindicando el papel tan importante que ha hecho un programa como 'Sálvame', que ha cambiado el modo de hacer televisión y desgraciadamente ha desaparecido porque todos tenemos que desaparecer, no nos podemos perpetuar. Y no hay que verlo como una traición", zanjó el televisivo.