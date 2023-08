¿Qué pueden tener en común Tasmania (donde el famoso dragón) y ese placer íntimo y ancestral de los valencianos por el 'socarrat' de la paella? Apartentemente, nada. Están las antípodas, literalmente. Por eso, muchos espectadores se quedan ojipláticos cuando en uno de los episodios de la hilarante serie de crímenes 'Deadloch', que Amazon Prime estrenó el pasado 1 de junio, una de las protagonistas anima a sus invitados a saborear, con un profundo acento inglés-australiano, el 'socarrat', en valenciano.

"¿Pie de ella?"

Y no lo dice una vez. Hasta en dos ocasiones insiste esta cálida anfitriona en ofrecer a sus comensales 'payeya' ('¿pie de ella?', pregunta uno de ellos) 'no, no, payeya'; y 'socarrat'. Es una pena que el término en valenciano que sí respetan los australianos, en la versión doblada al castellano aparezca como 'socarrado'. En fin.

La serie de Amazon Prime, descarada y con un profundo tono mordaz, narra como Deadloch, un pueblo de Tasmania, se queda atónito cuando, en la víspera del concurrido Festival de Invierno, aparece el cadáver desnudo de un vecino tirado sobre la arena. Las asignadas para el caso son dos detectives muy diferentes y una agente novata hiperentusiasta. Todo ello sumado a todo un elenco de lugareños y lugareñas de lo más desesperante y divertido.