Albert Rivera fue anoche uno de los protagonistas de '100% únicos', el programa de Telecinco en el que un grupo de personas con autismo realizan entrevistas a personalidades de distintos ámbitos. Además de recordar su etapa como político al frente de Ciudadanos, se abrió con los reporteros para hablar también sobre aspectos de su vida personal.

"Estoy aquí porque estáis vosotros. Hace tres o cuatro años que no hago entrevistas en televisión, a pesar de que me las han pedido, pero cuando me dijeron que érais únicos decidí hacer esto", reconoció Rivera en su presentación ante los colaboradores del formato, donde descartó regresar a la escena política: "En la vida hay que saber pasar etapas. Intenté un proyecto, hicimos cosas importantes, pero la vida se vive una vez. Ahora quiero vivir con mis hijas y mi familia".

Como era de esperar, su relación con Malú fue uno de los temas que se pusieron sobre la mesa. En concreto, Rivera explicó que se conocieron porque se la presentaron tras finalizar un concierto en Barcelona: "Empezamos una amistad, cada uno teníamos nuestra pareja. Luego me quedé soltero y ella también. Empezamos a hablar, a vernos, y ahí surgió esa relación".

"Ha sido una relación maravillosa durante casi cinco años", aseguró el exlíder de Ciudadanos, destacando en especial el nacimiento de su hija: "Hemos tenido a Lucía, que es uno de los amores de mi vida. La vida son etapas y hay que sacar lo bueno de cada una de ellas. Las madres de tus hijas son familia siempre".

Pero además, Rivera también habló sobre su nueva pareja, la influencer Carla Cotterli. "¿Tienes novia ahora?", le preguntó uno de los entrevistadores al invitado, que reaccionó con humor: "Sabía que esta me iba a caer. Ya veníais cogiendo carrerilla". "Estoy empezando con una chica", reconoció el abogado, una etapa que quiere tomarse "con calma y paso a paso".