En un par de historias que ha publicado en Instagram, Andrea ha reconocido que sus comportamientos en el programa no fueron adecuados, mostrándose consciente de sus errores. Además, ha advertido a las chicas más jóvenes que le siguen que esa actitud no es la correcta: "Sé que muchas niñas pequeñitas me tenéis de referente y me parece perfecto que tengáis como referencia que no os pise nadie, el tener los cojones bien puestos y que delante de vosotras solo vayan Dios y vuestros padres”, ha comenzado.

"Pero no me gustaría que me tuvierais de referente por lo loca que me volví en ‘La isla de las tentaciones’. Esas situaciones no pasan en la vida real y ahí mis comportamientos se fueron, fueron de ‘crazy’. Perdí los papeles y no supe gestionar mi ira, y eso no está bien. Y si te pasa eso busca ayuda, porque la vas a encontrar", ha terminado zanjando.