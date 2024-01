Pedro Piqueras acudió el pasado sábado a 'Col·lapse', el programa que presenta Ricard Ustrell en TV3. Un mes después de su despedida de 'Informativos Telecinco', el veterano periodista reflexionó sobre diversos asuntos de actualidad e hizo un repaso por su trayectoria en televisión. Además, desveló uno de los asuntos que más llegaron a preocuparle durante su etapa al frente de los informativos.

Ustrell puso sobre la mesa las imitaciones que se hacían de él utilizando adjetivos como "terrible" o "apocalíptico". "Sí dije una vez lo de apocalíptico", reconoció Piqueras antes de recordar que, en una ocasión, el programa 'APM?' hizo un vídeo de humor que juntaba una serie de palabras "catastrofistas" que había pronunciado en días distintos: "Ahí dije: 'Ya no digo ningún adjetivo más'. Pero oye, da lo mismo. La ficción persevera".

Después de que el programa rescatara un sketch de 'Polònia', el periodista confesó que esas imitaciones llegaron a preocuparle. "Esto me preocupaba porque soy un tipo muy serio y hacía un informativo muy equilibrado. Pasar a la historia como 'el tío del apocalíptico' me fastidiaba". Además, aseguró que llegaron a gritarle "apocalíptico" desde la otra acera: "Ese día dije... Qué horror".

Más adelante conoció en Los 40 Principales a Raúl Pérez, uno de sus imitadores habituales. "Entré allí y dije: '¿Quién es el cabrón que me imita?' (...) Raúl estaba haciéndose pequeñito allí. Ahora somos muy amigos, el fin de semana pasado vino a comer a casa". Entre risas, aseguró que varias veces ha intentado, sin éxito, que deje de utilizar esa fórmula para imitarle: "Dice que no lo puede quitar... Dice: 'Es que vivo un poco de ti'. Pero es una persona extraordinaria".

En su entrevista en TV3, Piqueras desveló que llegó a tratar este asunto con Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset por aquel entonces: "Le dije: 'Paolo, me preocupa esto de las imitaciones porque es falso". Un tema al que Vasile le restó importancia, limitándose a decir que le había "tocado" como a personalidades como el rey. "No es tan grave, tómatelo como un premio", le aconsejó.

"Empecé a pensarlo y la verdad creo que sí, que es un premio. Hay mucha gente joven que no ve los informativos pero sí que ve las redes, y mucha gente me conoce por esas historias. Además, con mucho cariño". "En el fondo, no tengo que estar tan enfadado por aquello y, de hecho, ya no lo estoy", zanjó Piqueras.