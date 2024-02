Naiara, Juanjo, Paul Thin, Martin, Lucas y Ruslana. Ellos son los seis concursantes, de los dieciséis que entraron a la Academia de OT, que han logrado llegar a la final. El pasado 12 de febrero se celebró la Gala 11, la penúltima del concurso, dónde se escogió definitivamente a quienes competirán el próximo lunes para convertirse en el ganador de Operación Triunfo 2023. En una reñida votación a manos del los espectadores Bea fue la expulsada con un 44,45% de los votos, frente al 55,55% de Ruslana.

Pasos previos de la Gala 10

Tres de los finalistas ya habían sido escogidos en la gala pasada, emitida el 5 de febrero. En esta, el jurado puntúo sobre 30 las actuaciones de los concursantes, para que aquellos dos con las puntuaciones más altas pasasen directamente a la final. Estos fueron Naiara y Juanjo con 28,5 y 27 puntos, respectivamente. Por otro lado, Paul Thin fue el seleccionado por los profesores para acceder a la final. Esto dejaba a Martin, Lucas, Ruslana y Bea siendo semifinalistas y pendientes de la Gala 11 para ganarse los tres puestos restantes como finalistas.

Cómo fue la Gala 11

La semifinal arrancaba, como ya es costumbre, con la presentación de la canción grupal, en este programa "Aire" de Pedro Marín. Tras las actuaciones de quienes estaban pendientes de entrar a la final, Martin, Lucas, Bea y Ruslana, el jurado escogió al cuarto finalista. Alegando su "calidad artística, versatilidad lingüística y magnetismo" Martin fue el primer salvado de la noche. Después de la canción de Paul Thin, los profesores anunciaron a Lucas como el quinto finalista. Noemí Galera, conteniendo las lágrimas, lo revelaba argumentando la devoción y actitud del cantante durante su concurso. Siguieron con sus actuaciones Juanjo y Naiara, quien fue votada por los espectadores como la última nómada favorita de OT2023. Entonces llegó el momento de comunicar los votos que convirtieron a Ruslana en la última finalista con un 55,55%, siendo Bea quien abandonó el concurso.

Actuaciones de la Gala 11

Naiara

Su canción fue "Let's Get Loud" de Jennifer López. La zaragozana demostró por qué ella ha sido la primera finalista, pues su show fue digno de una finalista. Durante la actuación, tuvo un dance break con unos pasos de salsa en brazos de los bailarines, para terminar con sus increíbles notas altas.

Juanjo

Presentó una melancólica actuación con "El Patio" de Pablo López. En un escenario ambientado como un parque vacío, el cantante de jota fue capaz de transmitir sus emociones sin moverse del escenario, gracias a su voz y expresión corporal y facial. Una canción compleja que no se resistió al vocal de Juanjo.

Paul Thin

El anterio nómada favorito, escogió "Fiebre" de Bad Gyal, en línea con el estilo que le caracteríza. Paul tenía el reto de interpretar una canción con auto tune originalmente, por razones estilísticas, del que debía prescindir para el concurso. Sin embargo, fue capaz de recordar su faceta de perfomer, entretenedor y artista.

Ruslana

Cantó una canción de electropop, "Let me out" de la banda española Dover. Ruslana entró totalmente en ese aura pop punk, dando un espectaculo en el que no dejó de saltar e interactuar con el público en ningún momento, demostrando tener una gran estamina y energía en el escenario.

Bea

Con una banda de música sacada de los 80, Bea subió al escenario con "Bette Davis Eyes" de Kim Carnes. La concursante expulsada demostró hizo una de sus mejores actuaciones dada su confianza y su potente voz. A pesar de esto, Operación Triunfo tenía que decirle adiós a alguien más.

Lucas

El uruguayo de la edición presentó "Mariposa Teknicolor" de Fito Páez. Dió un inicio señalando a la cámara, mantuvo una increible energía durante toda la canción y puso broche preguntando al público "¿Qué se escucha?", para continuar con la interacción a la que Lucas tiene acostumbrado al público durante el concurso.

Martin

"Murder on the Dancefloor" de Sophie Ellis-Bextor fue el tema seleccionado para Martin. En ambientación disco, Martin comenzaba en el suelo y bailando solo, hasta unirse al grupo de bailarines. Con tan solo 18 años, el bilbaíno ha añadido esta actuación al repertorio que demuestra su versatilidad, como valoró Noemí Galera.

Cómo será la Gala Final

La Gala 12 que otorgará el premio de 100.000 euros se celebrará el próximo lunes, 19 de febrero a las 22:00. La final funcionará del siguiente modo: los seis finalistas presentarán las canciones que han seleccionado, tras ello se cerrará la votación y se quedarán los tres que reciban más votos de la audiencia; ellos reinterpretarán su canción de la Gala 0 y los espectadores volverán a votar, para obtener al ganador de OT 2023. En esta última gala, no habrá posgala con Masi Rodrígez.

OT 2023

La doceava edición del talent show volvía el 20 de noviembre del año pasado, por primera vez de la mano de Amazon Prime Video y tres años más tardes desde su última emisión. En las ediciones anteriores lo había hecho respaldado por RTVE o Telecinco, pero esta vez las galas ya no serían emitidas por antena en televisión, sino que lo han hecho únicamente a través de la plataforma en streaming. Otra de las novedades es que la presentadora del programa ha sido Chenoa, reconocida cantante española y finalista del Operación Triunfo 2001, la primera edición. Más artistas que han emergido a partir del concurso son David Bisbal, Pablo López, David Bustamante, Edurne, Amaia, Lola Índigo o Aitana.

También se suman las incorporaciones de Xuso Jones, con "OT al día", y Masi Rodríguez, encargada de las Posgalas. Sin embargo hay cosas que no cambian como la participación de Noemí Galera, directora de la Academia, y Manu Guix, director musical.