Esta edición de Operación Triunfo está pasando a ser un fenómeno. Valencia lo ha comprobado esta mañana con la firma de discos de OT que ha congregado a más de 3.000 personas. Álvaro Mayo y Violeta, dos de los expulsados con más seguidores; y Omar y Suzette, los dos primeros expulsados, se han dado un baño de masas con sus fans en un conocido centro comercial de Valencia.

La asistencia masiva a la firma de discos -un cd con 25 temas con las mejores canciones de las primeras galas del concurso- no ha pillado por sorpresa a nadie. Hace sólo una semana, los concursantes que siguen dentro de la academia hicieron lo propio en Madrid, Barcelona y Zaragoza, a las que asistieron 12.000, 8.000 y 4.000 personas, respectivamente. El programa siempre ha tenido poder de convocatoria, pero nunca como este año; ni siquiera en la edición de 2017 cuando Aitana, Ana Guerra y Miriam reunieron en València a 2.000 personas; el máximo para el programa en el 'cap i casal' hasta el día de hoy. Y eso que la firma se anunció el pasado miércoles.

Los nervios de la masa de seguidores han ido en aumento hasta las 11 de la mañana cuando los cuatro concursantes han hecho su aparición. Chillidos desatados, lágrimas y mucha euforia es lo que se han encontrado Álvaro Mayo, Violeta, Suzette y Omar a su llegada. El cuarteto se ha mostrado realmente emocionado, mientras saludaba a sus fans con una sonrisa en la cara. “Estamos encantados de estar en Valencia”, ha dicho Álvaro Mayo, sin duda el más coreado de la mañana al grito de "Guapa, lista y Álvaromayista". Y su compañera Violeta se ha sumado: “Cuánta gente. No nos lo esperábamos. Vamos a ir muy rápido, pero porque no queremos que nadie se quede sin su firma".

La noche al raso haciendo cola

Los transeúntes que se acercaban esta mañana al espacio, se han encontrado largas colas que daban la vuelta a la plaza exterior del centro comercial de Xirivella; una línea cuasi infinita que se comenzó a formar a las nueve de la noche del viernes. A esa hora llegaron las dos primeras, Carmeta y María de Llíria de 17 años. "Hemos dormido con sacos de dormir, aunque casi no hemos pegado ojo", contaba a Levante-EMV la primera de ellas. Su madre las has estado esperando toda la noche en el coche y, cuando les ha llegado la hora de ver a sus favoritos, Omar y Álvaro Mayo, no han podido evitar llorar, aunque sin soltar el móvil de la mano como buenas representantes de la generación Z.

En la fila, muchas adolescentes -ellas eran mayoría- aunque también algunos chicos. También niños, acompañados por sus padres, que se han tenido que pegar el madrugón para cumplir el sueño de sus hijos: ver a los cantantes famosos de su programa preferido de la tele. A las dos de la madrugada, y pasando mucho frío, llegaron Paula, Natalia y Rubi de 15 años, acompañados por Aida, la mamá de uno de ellos. Iban provistos con sillas, mantas y mucha comido para combatir las bajas temperaturas del mes de febrero. No es a la primera firma a la que van, ya fueron hace siete días a Zaragoza porque Álvaro Mayo es su concursante preferido y, al venir a Valencia, han repetido. No ha sido muy difícil conseguir que Aída les llevara, porque "a mí me gusta mucho la fiesta, ha sido muy fácil convencerme".

La locura ha sido tal que a las nueve de la mañana algunos de los asistentes se han encontrado con la cola cerrada porque la organización había contabilizado más de 2.000 personas y estimaban que no podrían atender a tanta gente en las tres horas que duro la firma. Quejas y descontento por parte de algunas personas, venidas de Sueca y Silla para ver a los "triunfitos". Ha habido quien se ha colado incluso; todo por no perderse un minuto con sus fans.

Regalos para los triunfitos

Para muchos de los asistentes, era su primera firmas de discos. Inés y María, hermanas de 15 años, han sido las primeras en pasar a través del acceso prioritario para personas con discapacidad. "Ha sido super emocionante", explicaban aún con lágrimas en los ojos. Han colmado de pulseras a los cuatro triunfitos. No han sido las únicas porque la mayoría de los fans llebaban regalos para los cuatro concursantes del programa: pulseras, dibujos, figurillas; todo lo que se les ha ocurrido y más.

Tampoco han faltado las pancartas, con todo tipo de lemas. El más repetido igual que el cántico: "Soy guapa, lista y álvaromayista". Algunas de las pancartas, además, han tenido clara inspiración fallera, en la que han ensalzado a Álvaro Mayo como fallera mayor de València, con su cara impresa sobre la foto oficial de Carmen Sancho, fallera mayor del 2014, y con el lema "FallerOT mayor de València".