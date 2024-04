Carmen Borrego ha vuelto a 'Fiesta' aunque ni presencial ni directamente. La hija de María Teresa Campos, recién llegada a España tras su abandono forzoso en 'Supervivientes' por prescripción médica ha intervenido en el programa vía WhatsApp para desmentir a Pipi Estrada.

El colaborador estaba comentando que Carmen y su nuera, Paola Olmedo, no tenían relación ninguna y que Carmen se llevó un dinero de la exclusiva de la boda de su hijo. Es en ese momento cuando Belén Rodríguez, presente en plató, traslada los mensajes que está recibiendo de Borrego.

"Paola no habla con una clienta, habla con una redactora del programa, fue una trampa. Todo lo que dice Pipi es mentira, Paola venía a mi casa habitualmente. Yo no cobré absolutamente nada de la boda".

Carmen Borrego, destrozada tras su choque con su hijo

El pasado viernes, Terelu Campos ya compartió otro mensaje en 'De Viernes' que había recibido de su hermana hablando de la situación con su hijo: "Yo salí de Honduras con una portada que hablaba de la separación de mi hijo y de su mujer. He vuelto a España y me he dado cuenta de que, de quien se ha separado, es de mí".