Pasapalabra está siendo totalmente anómalo durante este mes de abril. Uno de los concursantes que desde hace meses pelea por el bote del programa, que acumula ya más de 1,7 millones de euros, ha tenido que ausentarse del espacio en una situación completamente insólita y su lugar lo ha ocupado uno de los grandes campeones del concurso: Pablo Díaz, que se llevó algo más de la cantidad que ahora tiene el bote de Pasapalabra.

El concursante ausente es Moisés Laguardia, quien está fuera del programa desde el 15 de abril. Fue entonces cuando el presentador, Roberto Leal, informó a la audiencia de que iban a comenzar unos programas especiales debido a que el de La Rioja debía salir temporalmente del concurso. Pero, ¿qué le ocurre a Moisés? ¿Tan grave es como para haber tenido que dejar aparcado un concurso para el que se ha preparado durante años?

Por qué no está Moisés en Pasapalabra

Roberto Leal dijo el primer día que Moisés no estaría durante unas jornadas en Pasapalabra debido a motivos de salud, pero sin llegar a profundizar en qué le ocurría. "No sabemos cuánto va a tardar en volver porque está indispuesto", afirmó el sevillano.

"No es nada grave -añadió para tranquilizar a los telespectadores-, volverá, se va a recuperar, pero el programa tiene que seguir". Y para continuar, la dirección de Pasapalabra optó por congelar el bote por el que peleaban Moisés Laguardia y Óscar Díaz, cifrado en 1.708.000 euros, y llamar a "un rival a la altura de Óscar como es Pablo Díaz", tal como anunció el presentador.

Durante el duelo entre ambos, estará en juego un bote de 100.000 euros que irá creciendo conforme avance el programa. En caso de que Óscar lo gane, seguirá en el concurso y tendrá opción de pelear por el bote original de 1,7 millones una vez que Moisés regrese. En caso de que el ganador sea Pablo, Óscar no será expulsado, sino que conservaría intacto su derecho a continuar en el programa hasta la vuelta de Moisés Laguardia.

Pero mientras el riojano se recupera, tanto Óscar como Pablo deberán enfrentarse cada tarde y acumularán el dinero que vayan ganando en Pasapalabra.

Para Óscar, la situación es difícil y, en su segundo día sin Moisés en el programa, el madrileño ha asegurado que "echa mucho de menos" a su rival porque "ya son muchos meses" juntos y no se acostumbra a estar en el concurso sin él. "Es del todo anómalo", asegura.

Ante estas palabras, el presentador, Roberto Leal volvió a hablar del estado de salud de Moisés y aseguró una vez más que está "indispuesto" y que la dirección de Pasapalabra ha decidido esperar a que se recupere. Sobre cuál es realmente la condición de Moisés, el sevillano no quiso preocupar a la audiencia y afirmó que el concursante se iba a poner bien pero que, desde luego, actualmente no se encontraba bien: "No está para venir al programa", sentenció.

Sobre cuándo se producirá su regreso, el presentador de Pasapalabra no se atrevió a aventurarse con ninguna fecha concreta, aunque afirmó que cuando suceda será bien recibido.