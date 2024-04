Roberto Leal es actualmente uno de los presentadores más conocidos y queridos de la televisión en España, sobre todo desde que comenzó a conducir uno de los concursos más longevos y exitosos de la pequeña pantalla: Pasapalabra, que actualmente se emite en Antena 3 y que ya ha cumplido los 1.000 programas en antena.

La simpatía, carisma y habilidad para conectar con el público son algunas de sus cualidades más celebradas y que, a la larga, le han brindado el cariño indiscutible de la audiencia hasta convertirlo en uno de los presentadores más populares de la televisión. Pero, a pesar de toda su experiencia, hay un momento que siempre quedará grabado en la memoria del periodista porque, sin duda, ha sido uno de los instantes más intensos de todos los que le ha tocado vivir.

Quién es Roberto Leal

Roberto Leal nació un 28 de abril de 1979 en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Estudió Periodismo en la Universidad de Sevilla y comenzó su carrera trabajando en emisoras de radio locales. Su salto a la fama llegó cuando se unió al programa España Directo, de TVE, donde trabajó como reportero.

Posteriormente, pasó a presentar un programa en Canal Sur y a participar en otros espacios hasta que comenzó a conducir Pasapalabra cuando el concurso volvió a emitirse en Antena 3 después de muchos años en Telecinco.

Con el programa, Roberto Leal ha conseguido increíbles datos de audiencia que lo han catapultado aún más a la fama y que le han granjeado momentos inolvidables. El más intenso fue uno que incluso le hizo dar las gracias a su propia madre como improvisada y emocionada coletilla: "Gracias a la madre que me parió", dijo encantado.

Y no era para menos, puesto que el equipo de Pasapalabra acababa de hacerle partícipe de uno de los grandes instantes de su vida: el haber conseguido el premio Ondas a mejor presentador. "¡Qué ilusión! -afirmó-. Ese premio sin este programa no tiene ningún sentido, así que gracias a todos los que formáis parte, al equipo, al público que se deja la piel, a los invitados, a los concursantes... y a la madre que me parió".

Ahora, Roberto Leal ha recordado aquel momento con un vídeo especial emitido con motivo de los cuatro años del programa en Antena 3 y las 1.000 emisiones de este conocido concurso en esa cadena de televisión.

La celebración ha contado no sólo con los instantes más emotivos y simpáticos vividos hasta ahora, sino también con una vuelta muy especial: la de Moisés Laguardia, que ha tenido que estar tres programas sin acudir a Pasapalabra por motivos de salud. El de La Rioja ya está recuperado y vuelve a medirse de nuevo con Óscar Díaz por un bote que ya supera los 1,7 millones de euros.