'El cuerpo en llamas': más inquietante que la pura ficción

Creadora: Laura Sarmiento

Dirección: Jorge Torregrossa, Laura Mañá

Reparto: Úrsula Corberó, Quim Gutiérrez, José Manuel Poga, Isak Férriz

País: España

Duración: 50 min. aprox. (8 episodios)

Año: 2023

Género: Drama / Thriller

Estreno: 8 de septiembre de 2023 (Netflix)

★★★★

El escabroso Crimen de la Guardia Urbana –en el que una mujer y un hombre, ambos agentes de la policía de Barcelona y amantes, fueron condenados por el asesinato con alevosía de un compañero, pareja oficial de la primera– fue desgranado con inteligencia y exhaustividad por el equipo de 'Crims' en un monográfico de cuatro episodios en 2021. Cualquier nuevo acercamiento audiovisual al mismo caso iba a sufrir necesariamente las comparaciones con este hito de la tele reciente.

Pero el equipo de 'El cuerpo en llamas', básicamente el mismo de la estimable 'Intimidad', otra serie en la que se abordaban temas sociales desde la óptica del suspense y la pornovenganza era parte esencial de la intriga, ha sabido dar forma a una dramatización absorbente de aquella serie de retorcidos sucesos. Aunque todos los detalles más emblemáticos de la historia acaben apareciendo, esto no es tanto un estricto docudrama como un intenso 'thriller', a veces casi fantástico o de terror, con base en hechos reales, en los hilos de una densa madeja de amor tóxico, mentiras y violencia policial y doméstica.

Del final del primer capítulo se desprende que esto no será otro ejemplo de 'whodunit' o 'quién lo hizo'. La trama y la investigación de los Mossos sirven como, respectivamente, estructura y acelerador de la historia, pero no son el quid de la propuesta. 'El cuerpo en llamas' captura la atención sobre todo como retrato de personajes, empezando por una Rosa Peral construida aquí como antiheroína compleja, jeroglífico difícil de explicar: policía, madre, asesina; a veces fría y artificiosa, otras veces ardiente; aparente verduga, pero también víctima de un entorno sociolaboral sexista donde no se perdona a las mujeres que sientan deseos, como se suele hacer con los hombres. Corberó está a la altura del desafío y lleva la serie a sus espaldas con ambigüedad poderosa.

Pero tampoco hay que restar mérito al notable trabajo de Quim Gutiérrez en el rol de Albert López, presentado aquí como un tipo absolutamente físico, hipermasculino, amante de las artes marciales mixtas y con la épica 'Braveheart' como película de referencia. Comparte con Rosa un espacio íntimo singular, dominado por la pasión carnal y marcado también por filias comunes como la provocación, la velocidad o el cuestionamiento de los límites sociales.

Al 'true crime', tanto documental como ficcionalizado, se le suele echar en cara que haga mitología de los asesinos mientras desatiende el trance de las víctimas o de las familias de unos y otras. 'El cuerpo en llamas' presta atención desde el inicio a esos supuestos secundarios (José Manuel Poga deja huella como el asesinado), incluyendo a la descendencia de Rosa, aquí representada por la pequeña Sofía, una Guiomar Caiado de gran naturalidad y mirada inquisitiva. En este sentido, o su cruce de realidad con brotes casi fantásticos, se podría conectar 'El cuerpo en llamas' con 'The girl from Plainville', reivindicable hito del 'true crime' de ficción.

Como director, Jorge Torregrossa (relevado por Laura Mañá en la parte central) propone un estilo de quieta intranquilidad, definido por composiciones raramente televisuales en las que a veces se indaga en la condición de 'voyeur' del espectador. Cuando hay necesidad de incorporar algún mensaje de texto (muchos de ellos esenciales en esta historia), el actor lo recita delante de la cámara. Estrategias diversas que parecen dirigidas a ponernos en permanente estado de alerta, a no dejarnos creer que esto son ocho horas más de contenido para deglutir sin esfuerzo.

A esa incomodidad/fascinación contribuye la música de Aitor Etxebarria, que tiene los violines maltratados de Trevor Gureckis en 'Servant' y los arpegios de sintetizador que se esperan en cualquier proyecto de Nicolas Winding Refn. Sin salir del apartado musical, algo más discutible resulta el remate de casi cada episodio con algún ejemplo clásico (Massiel, Sergio y Estíbaliz, Rocío Jurado) de canción melódica española: no liga con el clima general de la serie ni con la estética de los personajes. Por poner algún pero y no dejarlo todo en lógicos halagos.