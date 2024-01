La crítica de Monegal: Funeral por la Campos en TVE, los vivos miran a cámara

No hay referencias sobre qué piensan los difuntos de los funerales que les montan los vivos. Menos todavía de las necrológicas en versión espectáculo televisivo. En TVE1 acaban de escenificar un requiem en memoria de María Teresa Campos, Al parecer este programa fue ofrecido a Tele 5, pero el imperio Mediaset no lo ha querido.

De los asistentes al sepelio de TVE1, sentimentalmente hablando, había mucha emoción en los familiares directos de la fallecida. Su hija Terelu, que fue la oficiante de la ceremonia, su otra hija Carmen, sus nietas..., y también algunos asistentes, visiblemente apenados y tristes. Otros, se notaba que más que explicitar un dolor, buscaban un protagonismo. Chupar cámara, lanzar algún titular llamativo, para hacerse notar y conseguir proyección televisiva. Más que los testimonios de representantes del gremio televisivo, y hasta político, a mí me han interesado los momentos de la propia Campos que han seleccionado de su dilatadísima trayectoria. Conocerla es escuchar lo que decía. En 1989, en el programa ‘¿Pero esto qué és?’ le preguntaron qué es más importante para una mujer: ¿ser libre, ser madre o ser buena profesional?. Contestó : "Ser mujer libre. Siendo libre es cuando se puede ser todo lo demás". En el programa ‘3x4’, recordó cómo fue recibida en Madrid por algunos: "Una mujer que viene de provincias, que llega a Madrid, a un puesto directivo alto, ¿y esta a qué ha venido? Algo tendrá con el director. ¡Pues no!". En esta línea de canallas prejuicios, Pilar del Río, viuda de José Saramago, advirtió: "No fue fácil para ella. En Madrid los grupos ya estaban hechos. Y los ‘lobbys’". ¡Ah! Los ‘lobbys’ de nuestro oficio. Ese sería un programa interesantísimo, aunque ninguna cadena se atrevería a emitirlo.

Sigue siendo un misterio lo que debe pensar la difunta de este funeral que le han dedicado en TVE1. Sabemos lo que pensó de otro que le oficiaron en 2020, en Movistar+, titulado ‘El cielo puede esperar’. Allí la Campos vivió su propio funeral en vida. Se rió mucho. El orador más principal, y más adolorido, fue Bigote Arrocet. La Campos, emocionada, le mandaba besitos. "Él és el único que es más que un amigo" decía conmovida. Hoy, en este réquiem de 2024, Bigote Arrocet no ha asistido. Quizá no hubiera sido bien recibido. "Cómo han cambiado las cosas / las vueltas que da la vida" dice su bolero preferido.