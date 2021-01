El rodaje de la nueva temporada de 'L'Alqueria Blanca' ha comenzado hace dos semanas y los actores que forman parte del elenco no han podido evitar compartir algunas instantáneas del set. Uno de los primeros ha sido Óscar Ramos, quien interpreta a Robert Sanchis Pedreguer. "Hemos vuelto//Hem tornat// We are back!", publicó el intérprete valenciano en Instagram con algunas de las fotos del rodaje. En una de ellas aparece junto a una actriz de la serie. Se trata de Paula Muñoz (la vecina Carmina), que posiblemente tendrá un mayor protagonismo en la nueva tanda de capítulos.

El actor Álex Gadea, quien hacía de Diego Sanchís, se ha dejado ver por las redes sociales caracterizado como un vecino más de L'Alqueria.

Aunque no solo los actores están desvelando algunos detalles del futuro de los personajes. La productora ha creado una cuenta de instagram (@lalqueriablanca) donde muestra imágenes del set de rodaje.

Contará con 18 capítulos y recuperará a su reparto principal con Tonet (Ferran Gadea), Blanca (Carme Juan), Dora (Lola Moltó) o Pep (Berna Llobell), entre otros, así como algunas incorporaciones con papeles secundarios. El rodaje se llevará a cabo en la localidad de Buñol, aunque antes el equipo de rodaje ha pasado por una nave de Godelleta. El estreno de los nuevos episodios tendrá lugar durante la primavera de este año.