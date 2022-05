Las series clave para la semana del 9 de mayo

Tras repasar el misterio de 'The staircase' del brazo de Antonio Campos y Maggie Cohn, y volver a la(s) isla(s) de 'The wilds', esta semana podremos descubrir series basadas en grandes novelas de Sarah Perry y Sally Rooney. Debajo, nuestras propuestas al completo.

1. 'The man who fell to Earth (El hombre que cayó a la Tierra)': Ejiofor releva a Bowie

Llega una nueva, quizá algo innecesaria, adaptación de la novela de Walter Tevis que inspiró una gran película dirigida por Nicolas Roeg y protagonizada por David Bowie, quien dio secuela a la historia con el musical 'Lazarus'. En la versión creada por Jenny Lumet (guionista de 'La boda de Rachel') y Alex Kurtzman (cocreador de 'Fringe'), también especie de secuela, Chiwetel Ejiofor da vida a un extraterrestre caído a la Tierra para salvar su propio planeta. Movistar Plus+, desde el lunes, día 9.

2. 'El abogado del Lincoln': procedimental legal sobre ruedas

El 'hitmaker' David E. Kelley ('Big little lies', 'The undoing') adapta 'El veredicto', segunda novela de la saga de Michael Connelly sobre Mickey Haller, abogado defensor que tiene un Lincoln Town Car como oficina. La primera, 'El inocente', fue adaptada al cine en 2011 con Matthew McConaughey en el papel protagonista. Ahora Haller tendrá los rasgos de Manuel Garcia-Rulfo, visto en 'Asesinato en el Orient Express' como el hombre de negocios Biniamino Márquez. Netflix, desde el viernes, día 13.

3. 'The Kids In The Hall': revival de unos iconoclastas del humor

La troupe cómica canadiense regresa con su serie de sketches homónima casi tres décadas después de la producción original y algo más de una década después de la miniserie 'Death comes to town'; ambas se pueden ver en Prime Video. Si son fieles a su leyenda, nos traerán un puñado de personajes irritantes, patéticos, pero a la vez entrañables a su modo, y jugarán a placer con los límites formales del sketch. Sin ellos no habría existido 'Mr. Show'. Prime Video, viernes, día 13.

4. 'La serpiente de Essex': Sarah Perry según Clio Barnard

La reputada cineasta Clio Barnard ('The arbor', 'The selfish giant') debuta en las series con esta adaptación de la novela gótica de Sarah Perry. Tras mudarse del Londres victoriano a un pequeño pueblo de Essex, la viuda Cora (Claire Danes), naturalista aficionada, empieza a escuchar rumores del regreso de una criatura mítica. En su investigación se cruza con William (Tom Hiddleston), el vicario local, con el que inicia una relación complicada. Apple TV+, desde el viernes, día 13.

5. 'Conversaciones entre amigos': amenaza llorera

Del equipo que nos hizo llorar con 'Normal people' (la guionista Alice Birch y el director Lenny Abrahamson) llega otra adaptación de una novela de Sally Rooney, la que le dio a conocer en 2017. Hay altas expectativas con este drama romántico sobre la relación a varias bandas entre dos universitarias, Frances (Alison Oliver) y Bobbi (Sasha Lane), exnovias, para más señas, y una pareja de algo más edad y nivel económico, los Conway (Jemima Kirke y Joe Alwyn). HBO Max, desde el domingo, día 15.