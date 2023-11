Esta vez no tiene el papel protagonista, incluso se tratan de dos pequeñas intervenciones, pero tienen un gran significado para ella. Porque Elena Rivera (Zaragoza, 1992) aparecerá en el último capítulo de la temporada 23º, la última, de 'Cuéntame' (La 1), de la que se había despedido hace cinco años, para darle, junto con sus compañeros de reparto, el emotivo adiós definitivo. Y también en la serie de Atresplayer ‘Camilo Superstar' (que se estrena el 19 de noviembre,) donde da vida a Paloma San Basilio, la misma cantante que escogió para hacer sus 'covers' de niña en ‘Lluvia de estrellas’. Pero es que la actriz de 'Alba' y 'Los herederos de la tierra' hasta lo pequeño lo hace grande.

¿Cómo ha vivido el último rodaje de 'Cuéntame'?

Ha sido brutal. Para mí, y creo que para Ricardo (Gómez) también, nuestro nuestro final y nuestra despedida de la serie fue en 2018, con lo que lo encarábamos como un regalo que había que disfrutar mucho. El dolor y el peso que tuvimos hace cinco años parecía que lo teníamos superado, la herida más cerrada. Y pensamos: disfrutemos, porque esto es el privilegio de poder decir que formas parte del último capítulo de esta serie que es historia ya de España. Ha sido maravilloso, increíble. Pero el último día afloró todo.

Después de 22 años, inevitable que se desbordara la emoción.

Sí. Nos dijeron palabras preciosas, todo el equipo se portó impresionante. Además, para mí lo más bonito, a él ya se lo he dicho, pero lo digo aquí oficial, ha sido mantener esa complicidad que hemos tenido Ricardo y yo desde siempre. Porque nos fuimos de la mano y hemos vuelto igual, de la mano. Hablando mucho también para que todo tuviera su sentido al volver para el final y que no fuera una decepción para los fans. Este final es un regalo incluso para los seguidores de la serie.

¿Le ha gustado cómo se cierra?

Sí. Lo que grabamos ha sido mágico.

¿Se ha llevado algún recuerdo del plató como ‘souvenir’?

Sí, el vestido que lleva Carina en la última secuencia, y un montón de cosas que nos han dado, como fotos. También su alianza de matrimonio. Cosas que tampoco son tan tan…, pero me vale solo con tenerlo y saber que son del último día, del último rodaje, de la última escena que se va a ver...

Y pronto la veremos en 'Camilo Superstar' (Atresplayer) donde da vida a Paloma San Basilio, la cantante de la que hizo un 'cover' cuando de niña se presentó a 'Lluvia de estrellas'. ¿Siente que cierra un círculo?

Cuando me lo plantearon insistían mucho en que era una colaboración especial muy pequeñita. Yo pensé: mira que no hay papeles, historias que contar, actrices que lo pueden interpretar... Además, no sabían que había hecho de Paloma. Yo siento que esto es una señal de la vida y que lo tenía que hacer por recrearme en esa cosa de hace más de 20 años, que era cuando cantaba canciones de Paloma.

¿Le habían advertido de que cantaría?

Yo sabía que había una canción que se tenía que interpretar, lo que no sabía es si lo querían que hiciera el 'play back' y que fuera su voz o que cantara yo. Cuando me plantearon el papel, me dijeron que sabían que cantaba, con lo que intuí que alguna canción tendría que cantar. Pero no sabía que iba a ser incluso en directo en la escena, que eso también me impactó. No obstante, yo soy de lanzarme y dije: si hemos venido a jugar, pues a jugar. Y creo que queda muy bonito.

Pero ¿le pidieron que imitara su voz?

No, no. Hay cositas técnicas de la forma de cantar de la época y de la forma en que ella lo hací, claro, que es tan lírica. Pero el timbre no se intenta. Me dijeron: "Que fluyas, que te lo creas, que sea orgánico..." Y yo hago ahí mi aportación.

¿Sabía de esa relación profesional entre ambos cantantes?

No. Y cuando lo leí me impactó mucho, porque la relación de Paloma con Camilo y el musical es efímera, pero intensa. Es casi el punto de inflexión para que luego vaya por otro lado el musical. Todos sabemos que a María Magdalena la interpretó Ángela Carrasco, pero al principio se pensaba en muchas opciones y estaban superconvencidos de que tenía que ser Paloma. Pero ella, no. Ahí hay un conflicto. Y cuando parece que lo va a hacer, hay otra persona.

¿Tuvo algún tipo de contacto con San Basilio para hablar del personaje?

No, y me hubiera gustado. Y lo pregunté, aunque fuera solo para contarle mi experiencia personal. Pero en ese momento me dijeron que no vivía en España, y después no fue posible. Sé que ahora está por aquí. Si en algún momento surge, sería una maravilla.

¿Le gustaría que le propusieran protagonizar un 'biopic' sobre su figura?

No me lo había planteado. Pero sería precioso, por supuesto. Todo sería verlo y saber también qué se querría contar. No obstante, lo haría por gusto, por algo mío tan personal. Aunque es verdad que ya con este pequeño papel en 'Camilo Superstar' me he quitado una espina. Pero nunca se sabe lo que te depara la vida.

¿No cree que se ha desaprovechado su facilidad para el canto? Solo lo había hecho en 'Cuéntame' y ahora en ‘Camilo Superstar’. ¿Le gustaría hacer un proyecto más musical?

Mezclar todo, la música y la interpretación, me volvería loca. Pero soy partidaria de solo si entra dentro de la historia. Si se mete con calzador para que yo cante, no. En 'Alba, sería imposible. Y en ‘Inés del alma mía’ creo que tampoco. Pero si surge algo, estaría encantada. Porque la música es una de mis pasiones.

¿Y ha tenido propuestas de teatro musical?

Ha habido. Lo que pasa es que es dificilísimo por fechas, porque luego ya no solo es cuando te toca interpretar y estar ahí los días de función, sino que tienes mucho, muchísimo trabajo detrás. Mucho más, incluso, que en una obra de teatro. Sería imposible. Ojalá surja en algún momento y se pueda cuadrar, porque me encantaría.