Otoños inestables

Los tipos de tiempo que se asocian a diferentes situaciones sinópticas que producen un tiempo atmosférico diferente (lluvioso, soleado, frío, cálido, calmado y ventoso) no tienen la misma frecuencia durante las diferentes estaciones del año. En verano predomina en el sur de España el tipo de tiempo soleado y con fuerte amplitud térmica y en cambio en la costa cantábrica son frecuentes los tipos de tiempo más nublado y con poca oscilación térmica por efecto de los vientos marítimos del norte procedentes del mar que favorecen la formación de nubes bajas.

En este sentido, el otoño no siempre se caracteriza por amplitudes térmicas débiles y lluvias, que a menudo son torrenciales. Hay períodos de tiempo estable, que algunos asocian a veranillos, como el de San Miguel o el de San Martín, en los que predomina el tiempo soleado y con temperaturas elevadas, pero solo de día, ya que por las noches a menudo hiela en el interior de España aunque se viva un día de veranillo de San Martín. En estos días soleados con anticiclón a menudo las amplitudes térmicas se disparan en zonas del interior de la Península, aunque no tanto como en primavera o en verano, ya que la radiación solar es menos intensa.

Sin embargo tenemos ejemplos de fuerte oscilación en Girona durante el otoño. El día 12 de octubre de 2011 el observatorio de Girona-Vall de Sant Daniel tuvo una máxima de 35,3 ºC y una mínima de 7,3 ºC, con una amplitud de 28,0 ºC. El día 26 de septiembre de 2002 se produjo la temperatura mínima más baja del periodo hasta 2017 en Sant Daniel, 2,4 ºC, pero la máxima fue elevada, 28,8 ºC, con una amplitud de 26,4 ºC.