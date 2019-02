L' IVAM celebra els seus trenta anys amb l'exposició «Temps Convulsos», amb la qual, com assenyala el seu director, es vol mostrar el canvis socials i culturals més significatius dels darrers cinquanta anys, tractant-ne d'explicar a través de l' art les transformacions i els fets, tot i tenint present, allò que podrien considerar grans esdeveniments i d' altres més limitats, allò que el propi García Cortés denomina «microhistories». Son moltes les consideracions que podem fer al voltant d' aquest aniversari, una primera que jo faria seria el fet en sí de la existència el IVAM, una realitat que es producte del pas que es donà amb les autonomies, amb tots els matisos que hi podríem fer, i és que algú pot afirmar que sense el limitat autogovern que tenim comptaríem amb un museu referent com aquest?

S' ha elegit la paraula «convulsos» per qualificar als darrers cinquanta o poc més anys, la veritat és que això respon a una visió històrica concreta, no em considere, però, amb capacitat per qüestionar tal visió; mirant els diccionaris tal expressió és sinònim de sacsejada, o alteració que trenca l' estabilitat. Dons, possiblement durant eixos temps han existit convulsions, i també hem vist esdeveniments i transformacions marcades pel progrés. La exposició visualitza la tasca dels artistes como dissidència i transgressió, en situacions opressives, injustes, arbitraries... Tanmateix, els artistes han anat exercit la llibertat. Per a la gent de la meua generació,i aquells altres que també visqueren el franquisme, reveure tota una seria d'obres carregades de critica i desitjos de llibertat, resultat d' una autèntica eclosió artística, és un goig, tenim molts noms que esmentar, sols faré un curt llistat: Equip Realitat, Crònica, Arroyo, Cardells, Carme Calvo, Genovés... Tanmateix, el seu missatge continua e vigent per les generacions nascudes ja en democràcia, ja que continua havent motius d' insatisfacció.

Hui tenim a l'abast, tant al territori valencià, com al nostre entorn, una gran oferta museística de qualitat, resultat d' anteriors moments, i tenim, encara nous reptes, nous canvis i transformacions, en eixa perspectiva de futur els museus tenen prou a aportar. Es cert que el present immediat presenta incerteses, i inseguretat, fins i tot, algunes de les conquestes socials i culturals semblen en perill; dins de dècades, l' IVAM tindrà nous aniversaris i donarà testimoni de la presència de l'art, ara de moment, podem recordar i valorar l'historia que ens ha tocat viure, amb avanços, i si de cas retrocessos. Celebren,doncs, aquest aniversari, el d'una institució que especialment pel seu ric fons artístic és una part destacada del patrimoni cultural del poble valencià.