Les surfistes

La robeta dels diumenges durava una eternitat perquè en tornar de missa es guardava per al diumenge següent, ben penjada en la palometa d'un armari plenet de boletes com de sucre. Tirar del carro, literal o no, era una de les coses que les nostres mares, ties i iaies han fet tota la seua vida amb naturalitat, sense pensar, com quan respires. Moltes d'aquelles dones, vídues que vivien o morien com podien amb les seues criatures, amb el pensament anestesiat per a poder conviure en el mateix carrer que els signataris de les sentències sumaríssimes, tenien sempre el terrat ple de roba estesa.

Submergides entre el vapor de la planxa i les màquines de cosir, de brodar o d'encaixar cebes, transitaven pels abusos de tot tipus mentre embastaven i repuntaven les bretxes i la precarietat..., i s'engolien la violència. Ara estrenem nova temporada, però aquelles boletes com de sucre han mantingut intacte el fons de l'armari, ben pensat i ben ordenat, on la defensa dels drets humans, dels drets de totes les persones, les d'abans i les d'ara, no passa de moda i fins i tot marca tendències.

En la pitjor de les circumstàncies, com a expertes samurais, decidiren no trair-se i no abandonar ni aquella lleialtat ni aquella defensa; travessaren l'infern amb tota la seua prole, escabussades sense a penes aire, conscients de la causa innegociable. Ángeles Álvarez fa un encertat avís per a navegants quan diu que: "El machismo mata. No lo busquen ustedes como aliado en la pròxima legislatura". La ideologia feminista no solament defensa els drets de les dones, la no-discriminació i la no-violència, inclou tot allò que compromet i vincula els drets fonamentals de les persones, el seu respecte, la seua consideració i les seues llibertats. Ni la inversió feta durant aquella travessia de jocs malabars era debades ni l'eclosió de l'any passat fum de botja.

Enguany en serem moltes i molts més que l'any passat, expertes també en volantins i acrobàcies, bussejadores a ple pulmó, intuïtives per a les bones ones de mar de fons, que, després de bracejar i calibrar, emergim novament i tornem a surar, com les surfistes.