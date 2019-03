El sabó i la perfídia

Estic molt content de vore que, després de molts anys, ha baixat la mitjana d'edat en una manifestació. Doblement content perquè eren moltes les dones joveníssimes que s'afegien, espontàniament i sense que les arrastrara ningú, a manifestar-se el dia 8 de març, per a rebutjar la violència, l'opressió i l'autoritarisme del patriarcat. Exigien igualtat de gènere en defensa pròpia€ i nostra, dels hòmens, que segur que n'eixim beneficiats. Valentes i sense por. Benvingudes al món real de veritats variables.

En este món trobareu inevitables barsagues, com ara Enric Millo, exdelegat del govern espanyol en Catalunya, que en el juí als sobiranistes catalans va relatar el conte de la «trampa del fairy». ¡Paciència! Segons Millo, el dia del referèndum, algú va anar abocant sabó Fairy en les entrades dels centres de votació amb la despietada intenció de fer que s'esvararen policies i guàrdies civils i quan redolaren per terra patejar-los.

John Carlin, columnista del diari La Vanguardia, no se'n sabia avindre: «no he vist mai cosa més absurda. Però el millor, o més aviat el pitjor, el que se'n porta la medalla d'or a la ridiculesa, és que aparentment a Espanya molta gent es pren el fairy tales (conte de fades) del senyor Millo de debò». En Catalunya, ben al contrari, han fabricat tota classe de memes –#latrampadelfairy– per a ridiculitzar la rondalla de por del senyor Millo –si li demaneu «fairy Catalunya» el buscador vos tornarà tota classe d'ocurrències sobre el cas.

Per acabar-ho d'afinar, l'arxiver de la Seu d'Urgell, Lluís Obiols, ha fet saber que està treballant en un manuscrit de Jeroni Grau, del 1570, ple de tàctiques i tècniques de guerra i entre altres les d'aplicació a una batalla naval. «La novena [diu Grau] és que tingan molts vasos y bótes plenes de çabó per, al temps de la pelea, lançar-lo en la nau dels inimics, perquè lo paviment d'ella sie lúbrico y alizant, de manera que lo inimic no puga caminar ni córrer a plaer per la fusta y, axí impedits, sien millor vençuts», i com poden suposar la troballa ha provocat la hilaritat en les xarxes.

¡La perfídia catalana no és cosa d'ara, senyor Millo! En 1432 salpà de Barcelona el rei Alfons el Magnànim amb una flota de guerra. El cronista i capellà del rei, Melcior Miralles, fa un detallat inventari dels armaments i materials d'a bord i ja esmenta l'arma secreta catalana: «Portava .X. mília ladrioles [vidrioles], totes plenes de calchs viva e de sabó mol». El sabó moll, i la calç viva, eren armes de guerra habituals ja en el segle XV i ara, a més, sabem com i per a què les usaven. Els pèrfids habitants de la Catalunya actual només han canviat la vetusta «ladriola» per la moderna botella de plàstic.

Ara no sé si he contribuït a aportar proves de l'ús d'armes l'1-O o a fer córrer les sonores carcallades