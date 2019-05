El protocol per als presos independentistes

Trobe bastant sorprenent que el Congrés i el Senat espanyol, davant la constitució d'aquestes cambres, haja posat en marxa un protocol degut a la presència dels presos independentistes catalans que han estat escollits (quatre d'ells diputats i un altre, senador) en les eleccions del passat 28 d'abril. Així, el dia 8 de maig, el diari La Vanguardia donava a conèixer aquest protocol, segons el qual el pròxim 21, dia de la constitució del Congrés dels Diputats i del Senat, els presos independentistes catalans que assistiran als plens, arribaran des dels calabossos de la presó de Soto del Real a les Corts, custodiats pels agents dels cossos i forces de seguretat de l'Estat. Així, de Soto del Real al Congrés i al Senat aniran custodiats per la Guàrdia Civil i una vegada estiguen en aquestes cambres estaran acompanyats per la Policia Nacional, que custodiarà també les diferents portes de les cambres. El protocol estableix que en arribar al Corts, i per tal que puguen prendre possessió dels seus escons, els diputats Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull, i el senador Raül Romeva, escollits el passat dia 28 d'abril com a representants dels ciutadans catalans, no aniran emmanillats, però sí que, amb un "desplegament discret", hi hauran agents vestits de paisà que custodiaran els quatre diputats durant el temps que estiguen al Congrés. El mateix protocol serà aplicat al senador Raül Romeva.

Per altra part, si només es tracta de permetre als cinc presos independentistes que puguen recollir les seues actes de diputats i de senador i després se'ls impedeix que puguen treballar com a representants dels qui els van elegir, aquest acte del dia 21 serà només una operació de cosmètica. Caldrà vore si poden exercir el seu treball, com així hauria de ser, i si se'ls garanteix el seu dret a treballar com a diputats i senador, elegits el passat 28 d'abril. Perquè si s'impedeix l'exercici d'aquests diputats i senador, s'estarà alterant els drets dels electors que els han elegit. I d'aquesta manera, una vegada més, el Poder Judicial estaria afectant o coaccionant el Poder Legislatiu.

Però la pregunta que em faig és: ¿per què aquest protocol no s'ha establit abans? ¿Per què no es va establir el mateix protocol davant la presència de diputats o senadors que, tot i no estar empresonats com els presos independentistes catalans, ells sí que eren uns delinqüents? ¿Per què no hi ha hagut abans una presència policial per vigilar diputats o senadors que, amb els seus actes del tot immorals, mentre propiciaven o declaraven la guerra o amb les seues activitats de frau i de corrupció amb la que s'enriquien il·lícitament, ells sí que s'han pogut moure lliurement pels passadissos del Congrés i del Senat? ¿Per què aquesta diferència entre els presos independentistes catalans (un d'ells considerat pres polític per Amnistia Internacional) i els diputats que han abusat del seu poder?

Per això crec que abans del protocol preparat i pensat per als presos independentistes, el Congrés i el Senat haurien d'haver activat un protocol més important (i més urgent), amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil present en aquestes cambres, per vigilar (o custodiar) tots els qui ens han estafat, els qui s'han aprofitat de l'especulació i els qui han abusat dels ciutadans amb la seva autoritat i el seu poder, acabant amb els somnis dels més desfavorits.