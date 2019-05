"Són engany les paraules de la seua boca"

És així com el profeta Jeremies denunciava la deslleialtat regnant (Jr 9:1-7), en un poble que es guiava per la maldat, la falsedat i l'engany: "És la mentida i no la veritat, el que preval al país, ja que passen contínuament d'una malifeta a l'altra" (Jr 9:2). Per això el profeta Jeremies reforçava la seua denúncia amb aquestes paraules: "Malfieu-vos d'un germà, perquè tot germà no fa més que dir mal i tot company és un detractor" (Jr 9:3).

Les mentides i els enganys, la falsedat i la hipocresia amb què han actuat, durant anys, alguns polítics al País Valencià, molts d'ells a la presó o encausats, demostren que les paraules de denúncia del profeta Jeremies són plenament actuals.

El periodista Sergi Pitarch, en un excel·lent article al diari Levante-EMV del 18 de març de 2016, titulat: "Bonig: ¡no es política es la pasta!", posava el dit a la nafra en denunciar l'actitud dels polítics que han governat mirat el seu propi interès (i per tant la seua butxaca) i no el de la societat valenciana.

Així ha passat amb la famosa Fórmula 1 que va portar el Sr. Camps a la ciutat de València. Aquesta prova, en un circuit urbà, havia de tindre, segons declaracions del Sr. Camps, "un cost zero", ja que l'expresident Francisco Camps va afirmar que la Fórmula 1 "no costarà res als valencians". Així ho declarava el qui va ser president Camps, pel fet que, segons ell, "la Fórmula 1 no costarà ni un euro a les arques públiques" (El País, 28 d'agost de 2009).

Però la realitat ha estat molt diferent a la que ens prometia el Sr. Camps. L'ocurrència de l'expresident de la Generalitat del País Valencià de celebrar cinc grans premis de Fórmula 1 en el circuit urbà de València, ha costat 308 milions d'euros, que hem pagat els valencians. I és per això que un jutgessa ha relacionat l'adjudicació del circuit de Fórmula 1, amb el finançament del PP. Així, la titular del jutjat d'Instrucció 17 de València vol processar els Srs. Camps i Rambla (Levante 4 de maig de 2019), degut a les irregularitats del premi de Fórmula 1 amb el presumpte finançament irregular del PP. Tot i que recentment (Levante, 18 de maig de 2019), la Fiscalia ha canviat de criteri i ara demana arxivar la causa de la Fórmula 1 contra Camps, ja que considera, en contra el criteri de la jutgessa, que no hi ha hagut malversació.

Per tant, segons la jutgessa, allò que "no costarà res als valencians" ha estat una mentida i un fracàs per al País Valencià, malgrat les promeses del Sr. Camps i de la Sra. Barberà, que ens presentaven el Sr. Bernie Ecclestone com una mena de "Mister Marshall" que anava a fer que els valencians lligàrem els gossos amb llonganisses.

Com diu el profeta Jeremies, "són engany les paraules de la seua boca", perquè el que se'ns va presentar com una oportunitat per donar a conèixer València (i que en realitat va ser un negoci per a alguns), com ho va ser la Fórmula 1, va ser un fracàs i un frau que hem patit i hem pagat tots els valencians. I és que les obres faraòniques que volien mostrar la "grandesa" del projecte del PP valencià, han quedat en un no-res. Bé, per a alguns, segur que les butxaques estan més plenes que abans de la Fórmula 1. Però els ciutadans del País Valencià hem hagut de pagar les "festetes" dels qui durant 20 anys han balafiat l'economia valenciana, empobrint-nos una miqueta més. Per això, amb raó, Jesús ens posa en guàrdia davant l'avarícia i l'amor als diners, que és l'arrel de tots els mals i ens diu: "Guardeu-vos de tota ambició de riquesa" (Lc 12:15).

De què els ha valgut tot l'esforç que han fet als qui han balafiat els diners dels valencians? No saben que a l'hora de la mort no s'enduran res? I amb tot, la temptació dels diners, d'enriquir-se il·lícitament, és tan atractiva, que els qui prometien "un cost zero" per a la Fórmula 1, segons la jutgessa, han enganyat els valencians amb l'objectiu de fer negocis bruts, segons la titular del jutjat d'Instrucció 17 de València. Per això tenia tanta raó el periodista Sergi Pitarch en el seu article d'ara fa tres anys: "Bonig: ¡no es política es la pasta!".