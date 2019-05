Hem d'emplenar les urnes!!!

El proper diumenge ens toca, de nou, anar a votar. Torna a ser molt important la nostra participació per a que a Europa i als ajuntaments grans o menuts les coses es puguen fer com creiem que s'han de fer.

La política local és dura per la proximitat amb els veïns i veïnes i els seus problemes que sempre són urgents i greus. I com deia la setmana passada, els grans partits estan constrets a unes línies, de vedades fèrries, que poden anar bé en lo general però igual no funcionen tant bé en lo particular, als ajuntaments, vull dir.

Un dels avantatges que té la democràcia és la possibilitat de crear noves formacions polítiques que s'adapten a les necessitats específiques de la població i, que les persones que les representen tinguen la capacitat d'il·lusionar de nou a la ciutadania. I això h a passat al meu poble, Ontinyent.

No vaig a fer publicitat electoral des d'aquesta columna setmanal. Només vull incidir en la il·lusió que representa per a alguna gent poder votar de nou i poder-ho fer a una persona que agrada i que ja no esta sotmesa a les estrictes normes i formes d'un partit convencional.

Encara que puga semblar una bajanada, eixe aire nou, eixa nova forma de relacionar-se amb la ciutadania, estic segura que li donarà molts vots. I se'ls donarà perquè ha aconseguit re il·lusionar amb la forma i amb el fons i això, juntament amb la confiança, es fonamental per a obtenir el vot de la gent.

Hem de tenir una mirada crítica amb qui ens governa des de les institucions i amb tots els partits polítics que les conformen. Hem d'assolir que tenim responsabilitats ciutadanes envers eixes mateixes institucions. Però el que també hem de saber és a qui li donem la nostra confiança per a gestionar els recursos públics tant municipals, com d'altres instàncies.

Al final el que importa de veritat, és si la nostra qualitat de vida i la de la resta de les persones que convivim als espais públics comuns, millora o no. Si els nostres carrers estan nets; si les zones d'esplai són segures; si la cultura esta a l'abast de totes les persones; si els serveis socials donen abast a la població que els necessita i tenen els recursos necessaris; si se fan polítiques d'eliminació de barreres no sols arquitectòniques si no també culturals i de recolzament a la inclusió de les persones; se potencien zones esportives amb campionats on càpiguen totes les persones; si la igualtat real entre dones i homes és un pilar de les polítiques municipals i s'actua per eliminar les desigualtats a tots els àmbits. En definitiva, que la qualitat de vida de les persones estiga a la base de les polítiques municipals i que no ho estiguen les decisions o instruccions partidistes que poden o no venir fins i tot de fora.

Fa falta una dosi important de confiança per ficar en marxa tot açò, però crec que les urnes es tornaran a emplenar perquè la gent tenim ganes de votar de nou.

Considere que és molt important que les urnes s'emplenen, perquè és la nostra responsabilitat decidir quin govern municipal volem, i a quines persones considerem no sols preparades, si no també amb la honestedat necessària per a gestionar el que, a la fi i a la postre, és el nostre patrimoni econòmic, cultural, social, etc. Per això i per tantes altres raons, el proper diumenge cal anar a votar i emplenar les urnes de tots els col·legis electorals dels pobles i ciutats de l'Estat Espanyol.

I no oblidem que votar és un dret que devem a moltes persones que varen lluitar i fins i tot varen donar la seua vida per a que hui, nosaltres pugem gaudir precisament d'això, de poder triar mitjançant el nostre vot, qui volem que ens governe. Exercim eixe dret amb dignitat i respecte cap a la memòria de les persones que varen lluitar per fer-ho realitat.