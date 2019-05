El centre de menors somou la campanya electoral a Llíria

D'un temps ençà, el projecte de la Conselleria de Polítiques Inclusives que encapçala Mónica Oltra, de Compromís, de construir un centre d'acollida de menors en el Prat de Llíria -precisament en un edifici que fa dècades es va destinar com a presó- centra bona part de les disputes entre els partits polítics, especialment entre el Partit Popular al recer d'altres grupuscles de l'extrema dreta i el PSOE que controla el govern municipal. A l'horitzó més proper ja s'albirava des de fa mesos que la campanya electoral en seria un bon aparador per escenificar amb major intensitat l'ús partidista sobre un projecte d'eixa transcendència. El que ningú no hauria imaginat mai és que en plena campanya electoral, la coalició Compromís, que ha mantingut una relació d'amor i odi amb els socialistes edetans al llarg d'esta legislatura, col·locaria la cirereta al pastís i seguiria l'estel dels partits més reaccionaris i en faria palès, fins i tot, el seu rebuig frontal al projecte. Amb eixa jugada d'escacs, calculada i dissenyada fins el darrer mil·límetre en una operació clara de desgast dels socialistes, intenten remuntar les seues expectatives electorals que es van apaivagar amb escreix l'any 2015. Aïllar el PSOE com a únic valedor d'un projecte que ha creat polèmica a l'opinió pública local -alimentada pels sectors més radicals- sembla que és un dels objectius d'eixa operació política amb l'afany d'aconseguir un grapat de vots. Compromís ha passat d'aplaudir amb dolçaina i tabalet l'anunci inicial del centre de menors a rebutjar-lo a pocs dies d'unes eleccions.

Darrere queden els mesos que han suposat el diàleg de l'Ajuntament de Llíria amb la Generalitat, la feina de redacció dels projectes tècnics, la cerca de les subvencions i ajudes públiques i, finalment, l'aprovació plenària de tots els aspectes que l'administració local ha de ratificar per fer-lo realitat el més prompte possible. Els socialistes, però, han badat a l'hora de controlar els temps mediàtics davant una opinió pública sacsejada pels rumors escampats des de la dreta i, a més, han ensopegat amb els problemes de terminis i execució de les diverses fases en què estaven dividides les obres de construcció. És per això que ha causat sorpresa l'actitud recent de Compromís de desmarcar-se'n del projecte del centre de menors malgrat que la conselleria encarregada és, també, de la pròpia coalició. Tot i que Compromís en forma part del govern municipal actual, amb un parèntesi de quasi dos anys en la legislatura, ha guardat als dies previs a les votacions municipals per donar a conèixer les seues discrepàncies. Això suposa no sols una crítica directa envers els socialistes sinó una censura vetllada a la conselleria de Polítiques Inclusives la consellera de la qual va visitar la ciutat fa mesos per presentar el futur centre de menors. En aquell moment no en van dir ni pruna. La seua estratègia ha estat deixar aïllat durant tot este temps l'alcalde i optar per un silenci programat fins ara en què han mostrat la seua oposició, clarament, electoralista. Perquè temps n'han tingut i amb escreix.

La capital del Camp de Túria, però, tampoc no està exempta de polèmiques pel que fa al tracte a les minories o a determinats segments socials. També amb un govern d'esquerres com l'actual, en la legislatura del 1999-2003 es van disparar els rumors des del Partit Popular sobre l'arribada de famílies gitanes procedents del barri de la Coma per ocupar habitatges nous de protecció oficial a la zona coneguda de l'estació. La realitat, però, es va encarregar de desmentir-ho, precisament en una ciutat on els gitanos són un col·lectiu important a la vida des de fa anys. Ara hi tornen amb el centre de menors i els "perills" que això suposarà per al futur de la ciutat edetana.

