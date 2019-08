La construcció social de l'eradicació de la «xylella» fastidiosa

El construccionisme és un corrent sociològic que afirma que els coneixements científics no són neutres, i que la realitat pot explicar-se de moltes maneres, totes igualment vàlides, cosa que no és certa. El construccionisme nega les evidències científiques i construeix el relat de la realitat d´acord amb les seves necessitats i interessos. El bacteri Xylella fastidiosa és un fet real que produeix diverses malalties, que poden ser tractades científicament i legal, per eradicació en fase precoç i localitzada d´epidèmia, o per contenció en fase d´establiment i dispersió territorial, o fase d'endèmia.

Davant el problema de la plaga, els construccionistes del mode de tractament per eradicació, que agrupen diversos Grups Socials Rellevants (GSR), han construït la idea de que l'eradicació és el tractament adequat per a la plaga, sense acreditar cap evidència científica de que, en el moment actual, és el tractament correcte i eficaç. La Conselleria d´Agricultura valenciana no disposa presumptament (no hi ha publicacions) d´estudis epidemiològics de la plaga, ni d'anàlisi del risc de plaga, i no s'ha avaluat l´evolució de la plaga en els més de dos anys d´eradicació, per saber si aquesta és viable o no. A pesar de la manca oficial de dades, els GSR més influents han recolzat l´eradicació com a tractament més convenient a les seves necessitats i interessos, amb arguments acientífics, basats en les seves pròpies creences, desestimant raons objectives que indiquen que la plaga està dispersa i és el moment d´adoptar la contenció.

Els GSR més importants en la construcció social del control de la plaga de Xylella per eradicació, es presenten en la figura adjunta, on trobem els GSR amb interessos particulars i privats, i els GSR amb interessos generals i públics.

Tenim uns GSR amb interessos particulars i privats, que perdrien molts diners si s´adopta la contenció, com: TRAGSA (subvenció a canvi d´una eradicació incorrecta, que no ha respectat la normativa de la UE sobre eradicació); el GSR Viveristes, amb una xifra de negoci que ronda 150 milions d'€, anuals, afectats per una zona de control de 30 Qm, tindrien importants pèrdues durant 5 anys; els Enginyers agrònoms dedicats a fer plantacions es veurien afectats pels problemes de restriccions al moviment de plantes; el GSR Sindicats són entitats particulars i privades que reben subvencions públiques i probablement donacions privades d´altres GSR, el que podria explicar la seva funció interessada en la construcció social de l´eradicació com a tractament òptim; el GSR més poderós són, sense dubte, els Grups Agroalimentaris autonòmics i estatals, els grups que comercialitzen les olives i l´oli, el vi, els cítrics i les ametles, estan exposats al problema de perdre milers de milions €. Com els GSR anteriors, s´inclinen tendenciosament per l´eradicació, sabedors que les varietats genètiques de Xylella que ataquen l´olivera són la ST53 (Itàlia) i la ST80 (Illes Balears), que la ST1 ataca la vinya, que la varietat que afecta els cítrics és la ST16, i que la ST6 dels ametlers d'Alacant no ataca aquestes produccions. Per últim, cal no oblidar que a les zones destruïdes per TRAGSA, com a les cremades, planegen els interessos del GSR Industria Turística, dels bancs, dels voltors financers i dels propietaris del sòl que pensen en especular. Per a tots aquests GSR, el problema que els perjudica és passar al control de la plaga per Contenció, i demanen l´Eradicació per satisfer les seves necessitats i interessos particulars i privats.

En quant als GSR amb interessos generals i públics, el GSR Ecologistes ha estat observant l´evolució de la plaga de Xylella, y troba raons objectives (no construïdes) de la ineficàcia de l´eradicació per la situació de disseminació territorial de la plaga, i els problemes derivats de la desforestació, i l´ús indiscriminat de plaguicides i herbicides, i la manca de reconeixement de l´augment del risc d´incendis que hi ha si els agricultors perjudicats deixen de conrear més terres, motius pels quals demanen el control de la dispersió de la plaga per contenció. El GSR Agricultors veu l´eradicació de la plaga com ineficaç, donat que les infeccions d´ametlers no són aïllades, perquè la plaga porta aquí molts anys i l´afectació d´arbres i matolls és general, motiu pel qual la solució que demanen és el tractament i control per contenció. La mare Natura es re-equilibrarà sense necessitat de destruir-la. El GSR Opinió pública no acaba de conèixer bé quins són els problemes de la Xylella, i quines les solucions adequades. La informació que rep és parcial, tendenciosa i manipulada, el que li impedeix manifestar-se.

Hem deixat a banda els GSR dels Científics, que ja han publicat com, en determinades situacions, la plaga ja no es pot controlar, i cal aprendre a conviure amb ella, al marge que s´investigue com adaptar-se a la nova situació, però es neguen a opinar si és o no el moment d´adoptar la contenció. Els Mitjans de Comunicació són un GSR que està tractant la informació del problema, però d´una manera «neutra», en la que li manca contrastar la informació que generen els GSR per tal de destapar els interessos socials de cada GSR. Caldria que facilitaren debats entre els GSR.

Al marge de les funcions que exerceix cada GSR, segons els seus interessos, la decisió d´adoptar l´eradicació com a tractament i control de la plaga és política, i la va adoptar la Conselleria d´Agricultura valenciana el 2017 (i la Unió Europea li demana que l´execute), però la Conselleria és l´òrgan competent per a seleccionar el canvi d´eradicació a un control de la plaga de Xylella fastidiosa per contenció, prèvia sol·licitud al Ministeri d´Agricultura, que demanaria el canvi a la UE. Negar aquest procediment també és creacionisme social inexplicable. És evident, que la Conselleria d´Agricultura té un posicionament de defensa neoliberal dels interessos dels GSR particulars i privats, i està perjudicant als GSR amb interessos generals i públics, que propugnen la defensa del territori i la cohesió social. La Contenció és el mode d´estabilitzar la plaga i la Natura.